Asedio al Capitolio: el Congreso de EEUU exigió a Facebook, Google y Twitter que entreguen documentos vinculados al ataque

La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes solicitó registros relacionados con la violencia y los días previos a ella (Foto: REUTERS)

La comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio pidió el viernes a las principales empresas de redes sociales -incluidas Facebook Inc, Twitter Inc y Google, de Alphabet Inc- que entreguen registros de mensajes relacionados con el asalto de los partidarios de Donald Trump.

La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes solicitó registros relacionados con la violencia y los días previos a ella, incluida la difusión de información falsa y los esfuerzos para detener la certificación del presidente electo Joe Biden. Los requerimientos también se dirigieron a los foros 4chan y 8kun.

La comisión está buscando registros que datan de la primavera boreal de 2020, incluidos los cambios en su política, si los hubiere, que hicieron las empresas para frenar la difusión de información falsa por internet.

La comisión está buscando registros que datan de la primavera boreal de 2020 (Foto: REUTERS)

El ex director de seguridad de Facebook, Alex Stamos, dijo que las citaciones de la comisión no tienen la facultad de obligar a las empresas a entregar contenido privado, y dijo que los contactos con las fuerzas del orden también podrían estar protegidos.

Por otro lado, señaló que las revisiones internas de lo que las plataformas podrían haber hecho mejor podrían dar forma a la comprensión pública de lo que sucedió y por qué.

Cuatro personas murieron el día de los hechos: una abatida a tiros por la policía y las otras tres por causas naturales. Un agente del Capitolio que fue atacado por manifestantes murió al día siguiente. Posteriormente, cuatro policías que participaron en la defensa del Capitolio se quitaron la vida. Más de un centenar de policías resultaron heridos.

Siete agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos demandaron el jueves al ex presidente Donald Trump, alegando que conspiró con grupos de extrema derecha para provocar el ataque mortal.

Cuatro personas murieron el día de los hechos (Foto: Getty)

En una demanda presentada en la corte federal de Washington, DC, los agentes alegan que el ataque fue la culminación de meses de retórica de Trump, quien dicen sabía del potencial de violencia y la alentó activamente con la esperanza de detener la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.

La demanda alega que Trump conspiró con los grupos extremistas The Proud Boys y The Oathkeepers, así como con agentes políticos de extrema derecha como Roger Stone y Ali Alexander, quienes promovieron el discurso del entonces mandatario cerca de la Casa Blanca justo antes del ataque al Capitolio.

El caso es el último de una serie de demandas civiles que buscan responsabilizar a Trump por el asedio del Capitolio por parte de una multitud de sus partidarios.

En una demanda similar presentada por el congresista demócrata Eric Swalwell, Trump argumentó que sus acciones fueron un caso de libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución y que no puede ser considerado responsable según la ley civil estadounidense, ya que el 6 de enero actuó dentro de su capacidad como presidente.

(Con información de Reuters)

