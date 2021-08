La ciudad de Nueva York exigirá que todo el personal de las escuelas esté vacunado

Una funcionaria saluda a una alumna en una escuela de Manhattan (Reuters)

Todos los profesores y otros empleados de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tendrán que vacunarse contra el coronavirus, según informaron las autoridades el lunes, mientras el mayor sistema escolar del país se prepara para el inicio de las clases el próximo mes.

La ciudad había dicho anteriormente que los profesores, al igual que otros empleados de la ciudad, tendrían que vacunarse o someterse a pruebas semanales para detectar el virus. La nueva política marca el primer mandato de vacunación para los trabajadores de la ciudad más poblada del país.

Alrededor de 148.000 empleados escolares -y contratistas que trabajan en escuelas- tendrán que recibir al menos una dosis antes del 27 de septiembre, según un anuncio del alcalde demócrata Bill de Blasio y los departamentos de salud y educación de la ciudad.

La ciudad no informó de inmediato cuál será la sanción por negarse, o si habrá exenciones. El anterior requisito de vacunación o prueba contaba con disposiciones para la suspensión no remunerada de los trabajadores que no cumplieran.

Al menos el 63% de los empleados escolares ya han sido vacunados. Esta cifra no incluye a los que se hayan vacunado fuera de la ciudad.

Comedor en una escuela primaria de Nueva York (Getty images)

Las clases comienzan el 13 de septiembre para el millón de alumnos de las escuelas públicas de la ciudad.

No está claro cómo reaccionarán los sindicatos que representan a los profesores y otros empleados escolares, aunque las primeras señales gremiales reportadas por el New York Times son positivas. El Departamento de Educación de la ciudad dice que está discutiendo el asunto con ellos. El anuncio se produce en un momento en el que Nueva York y otras ciudades y estados han estado luchando contra la variante delta del virus, altamente contagiosa, aumentando la presión para que se vacunen más personas.

La semana pasada, la ciudad de Nueva York empezó a exigir una prueba de vacunación para entrar en los comedores de los restaurantes, los gimnasios y muchos otros lugares públicos, una política pionera en el país que otras ciudades han copiado desde su anuncio. Mientras tanto, el estado de Nueva York anunció la semana pasada que los trabajadores de hospitales y residencias de ancianos tendrían que vacunarse.

Los mandatos de vacunación para los profesores son poco comunes hasta ahora en EEUU, aunque el estado de Washington, por ejemplo, dice que los profesores deben ser inoculados o se enfrentan al despido. Los requisitos de vacunación o prueba son un poco más comunes.

(Reuters)

Un nuevo sondeo de AP reveló que alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses opinan que los estudiantes y los profesores deberían estar obligados a llevar mascarillas mientras estén en la escuela, y que los profesores y los estudiantes que reúnan los requisitos deberían también estar obligados a vacunarse.

Pero los demócratas y los republicanos difieren mucho en estas cuestiones, según la encuesta.

Aunque alrededor del 68% de los neoyorquinos adultos están totalmente vacunados, los casos de covid-19 se han disparado recientemente a más de 1.850 al día, un aumento del 19% en dos semanas.

La población no vacunada sigue enfrentando riesgos tanto de contraer el virus como de sentir sus peores efectos.

(Con información de AP)

