Qué decirle a alguien que perdió un ser querido y qué definitivamente no decir

No se puede negar lo difícil que puede ser saber qué decirle a alguien que perdió a un ser querido. Vienes de un lugar bien intencionado de querer ofrecer apoyo, no ocasionar más daño y, sin embargo, con demasiada frecuencia, el deseo de consolar hace que la persona en duelo asuma el trabajo emocional adicional de ofrecer apoyo a quienes se sienten incómodos y no saben qué decir.

“La mayoría de nosotros estamos socializados para ayudar a otros a resolver problemas, pero el dolor no se puede arreglar”, dice la experta en trauma y pérdidas Gina Frieden, PhD, profesora asistente en el Colegio Peabody de la Universidad de Vanderbilt. La mayoría de las personas también se sienten “incómodas con el tema”, dice Katie Opher, coordinadora del Programa de duelo infantil David Bradley de Penn Medicine y directora clínica de Camp Erin con Penn Medicine Hospice, y agrega: “Es difícil hablar de algo que nos duele a nosotros mismos”.

Como resultado, dice el Dr. Frieden, algunas personas tratarán de evitar discutir el tema o tratarán de ofrecer consuelo hablando de su propia experiencia. Desafortunadamente, esas respuestas no suelen ser las más efectivas. Sin embargo, ciertamente es posible ofrecer un apoyo eficaz a las personas que están en duelo. Hay que tener en cuenta los siguientes consejos sobre cómo hacerlo, y luego obtener indicaciones específicas sobre qué decirle a alguien que perdió a un ser querido y también, que evitar decir.

No sientas que tienes que decir algo perfecto para transmitir apoyo a alguien que están en duelo

Por supuesto, no querrás molestar más a una persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Pero para evitar tropezar torpemente con las palabras en un esfuerzo por decir exactamente algo perfecto, hay que recordar que es alguien con quien ya se ha interactuado en el pasado.

“A menudo, los amigos y colegas sienten la necesidad de decir lo correcto. Las personas tienen miedo de decir algo que podría empeorar la situación, por lo que evitan decir algo en lo absoluto”. -Gina Frieden, PhD, experta en trauma y pérdidas.

“Quítate la presión” dice el Dr. Frieden. “A menudo, los amigos y colegas sienten la necesidad de decir lo correcto. Las personas tienen miedo de decir algo que podría empeorar la situación, por lo que evitan decir algo en lo absoluto”.

Esta falta de respuesta, dice Opher, puede hacer que la persona que está en duelo sienta que su pérdida está siendo minimizada o ignorada. Sin embargo, si te sientes así, Opher dice que puedes decirlo. Porque sólo eso puede transmitir apoyo de manera efectiva. “Puedes decir: ‘Realmente no sé qué decir, pero lamento mucho tu pérdida’”, dice. Otra opción: “Lo siento, esto es algo que no puedo solucionar por ti, pero aquí estoy para ti”.

La mejor manera de comunicarse, agrega el Dr. Frieden, “a menudo es, simplemente estar presente y validar los sentimientos y la experiencia del doliente”.

No sientas la necesidad de hablar sobre la pérdida, pero tampoco hagas lo posible por ignorarla.

“Es importante no evitar la situación, sino seguir las señales de la persona”, dice Opher. “Es posible que no quieran hablar de ello todo el tiempo”. Hablar de una pérdida puede ayudar a proporcionar buenos recuerdos, pero también puede hacer que alguien se sienta vulnerable o triste en un momento en el que no se sienta cómodo expresando esas emociones.

Entonces, ¿cómo puedes saber cómo proceder de una manera que sea realmente útil? En última instancia, es mejor “seguir las señales del doliente”, dice el Dr. Frieden. “La gente sufre de muchas formas diferentes. Es posible que algunos dolientes prefieran hablar abiertamente sobre la pérdida. Si es así, hay que escuchar sin intentar arreglar o cambiar el tema. Simplemente estar presente y reconocer el dolor es importante”.

7 cosas que no debes decirle a alguien que perdió a un ser querido

Hay algunas frases que quizá hayas escuchado en el pasado y que probablemente no serán recibidas de la manera que esperas, dicen los expertos. Estas frases incluyen cosas como:

1. Se valiente. Puedes superar esto”.

2. “No llores”.

3. Al menos no sufrieron”.

4. “Dios tiene un plan...”

5. “Se cómo te sientes”.

6. “Esto me recuerda una pérdida por la que pasé...”

7. “Están fuera de su dolor y en un lugar mejor”.

3 indicaciones para decirle a alguien que perdió a un ser querido

El Dr. Frieden dice que estas frases a menudo son útiles:

1. “No hay palabras… pero debes saber que estoy aquí para ti. Mi corazón está contigo.”

2. “Estoy pensando en ti y deseándote fuerzas en este momento difícil”.

3. “Sé que no puedo saber todo lo que estás pasando, pero estoy contigo y quiero ser un apoyo en cualquier forma que se necesite”.

Para transmitir apoyo continuo, en fechas importantes como el cumpleaños o el aniversario de la pérdida, el Dr. Frieden sugiere decir que está feliz de hablar sobre la pérdida si así lo desean. “No evites hablar de la pérdida”, dice. También puedes enviar una tarjeta bien pensada para hacerles saber que está pensando en ellos y que no ha olvidado el significado de su pérdida. “Nuestra cultura a menudo apresura el duelo, pero el duelo es un proceso y lleva tiempo”, dice.

Formas tangibles de ofrecer apoyo más allá de las palabras

Este es uno grande, dicen los expertos. “Ofrecer coordinar planes, ayudar en el trabajo o hacer mandados puede ser útil”, dice el Dr. Frieden. “Llevar comida y ayudar con el cuidado de los niños puede aliviar la ansiedad durante la transición inicial después de la pérdida”.

Opher sugiere ser muy específico sobre cómo planeas ayudar en lugar de dejar que tu ser querido averigüe lo que necesita. “Muchas veces, cuando la gente dice: ‘Avísame cuando necesites ayuda’, es posible que la persona que está en duelo no sepa lo que necesita”, dice. “Puede ser más útil decir: ‘¿Puedo traerte la cena el próximo miércoles o cortar el césped?’ O ‘Voy a hacer [inserta algo útil aquí] por ti’”.

Nuevamente, está bien si no sabes exactamente qué decirle a alguien que ha sufrido una pérdida. Pero seguir las señales de ellos y reconocer lo que sucedió en el momento adecuado puede ser de gran ayuda para brindarles un poco de consuelo durante este momento difícil.

