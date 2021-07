Donald Trump aseguró que la dictadura cubana no hubiera aguantado si él fuera presidente

El ex presidente de EEUU Donald Trump

El ex presidente de EEUU Donald Trump aseguró a la cadena hispana Telemundo que el régimen cubano no hubiera aguantado un segundo mandato suyo debido a las sanciones que le impuso.

“Creo que no pudieron durar mucho más, porque hice sanciones, hice muchas otras cosas como ustedes saben, y ahora se sienten envalentonados”, expresó el republicano al canal Telemundo 51.

Durante su mandato de cuatro años Trump arremetió contra el régimen de Cuba con restricciones de viajeros y sanciones comerciales a aquellos que negocien con empresas vinculadas a militares cubanos, entre otras medidas.

El actual Gobierno de EEUU anunció este lunes que está estudiando volver a autorizar el envío de remesas a Cuba y también el traslado de más personal diplomático a la isla, dos medidas con las que el presidente Joe Biden revertiría decisiones de su antecesor, Donald Trump (2017-2021).

Se trata de medidas que Biden ha decidido explorar a raíz de las protestas que ocurrieron en Cuba el pasado 11 de julio, las mayores en varias décadas, según detallaron a las agencias EFE, AP y Reuters funcionarios de la Casa Blanca.

El presidente de EEUU, Joe Biden

Los comentarios de los funcionarios señalaron además que Biden no está dispuesto a suavizar el enfoque de Washington después de que su predecesor, Donald Trump, hiciera retroceder una histórica distensión del ex mandatario Barack Obama con La Habana, y que los últimos disturbios tendrían un impacto significativo en cualquier cambio de política.

En el paquete de medidas se destaca la formación de un “grupo de trabajo sobre remesas” que tendrá como objetivo “identificar la manera más efectiva” de que el dinero “llegue directamente a las manos del pueblo cubano”.

Entretanto, el grupo de derechos humanos en el exilio Cubalex, que ha creado una planilla de los detenidos que actualiza todos los días, reporta que más de 500 cubanos fueron detenidos durante las protestas contra la dictadura castrista o después. Varios de esos detenidos se encuentran desaparecidos, según denunciaron sus familiares.

Los cubanos han estado publicando fotos de personas que dicen que no pueden localizar o compartiendo historias de detenciones en un grupo de Facebook llamado “Desaparecidos #SOSCuba” con más de 10.000 miembros.

“Fuimos de comisaría en comisaría buscándola”, dijo Alberto Betancourt acerca de su hermana, una madre de dos hijos que fue detenida en una protesta en La Habana. “No me dejan hablar con ella”, dijo a la agencia Reuters, conteniendo las lágrimas. “Pero ella no es una criminal. Simplemente se dejó llevar por la multitud”, señaló.

El republicano, que fue derrotado por el demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre pasado, dijo que “mucho del trabajo que hicimos por Cuba y la libertad del pueblo será barrido debajo de la mesa por la administración Biden”.

(Con información EFE)

