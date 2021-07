Un gran incendio forestal crece en EEUU y obliga a nuevas evacuaciones

El régimen de Nicolás Maduro cedió el control de varias zonas de Venezuela a pandillas y grupos guerrilleros

El chavismo ya no puede ingresar en los barrios del Oeste de Caracas, y no gobierna en los estados fronterizos ni en en varias áreas del interior del país. Los grupos se instalaron en connivencia con el régimen pero sumaron tanto poder que Miraflores ya no los controla. Hay alarma porque aumentó notablemente el tráfico de drogas y el reclutamiento de niños