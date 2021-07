En un encuentro con multimillonarios, Bill Gates admitió haber “destrozado su matrimonio” con Melinda

Bill and Melinda Gates durante un debate sobre cambio climático en Bruselas en enero de 2015, en una foto de archivo. En aquel entonces nadie sospecharía que el matrimonio llegaría a su fin seis años después (Reuters)

Bill Gates no soportó más la presión interna que padecía y se sinceró. No fue ante su terapeuta o frente a un grupo de autoayuda. Lo hizo delante de quienes forman parte de un exclusivo club: el de los multimillonarios. En un encuentro secreto y cerrado conocido como “campamento de verano” en Sun Valley, Idaho -y del que participan quienes poseen las principales fortunas de los Estados Unidos- el fundador y ex CEO de Microsoft reconoció haber sido él quien “destrozó” su matrimonio de 27 años con Melinda French Gates, la empresaria con quien supo construir sus compañías y fundaciones y cuyo sorpresivo divorcio fue anunciado el pasado 3 de mayo.

Gates habló sobre su separación durante una sesión de preguntas y respuestas “extraoficial” y en off the record que siguió a una charla que ofreció sobre cambio climático a los asistentes -una de sus preocupaciones más importantes- que concurrieron a la exclusiva cumbre anual de la semana pasada, según reportaron varios medios como The Times de Londres o The New York Post. Esa reunión empresaria es organizada por el ex presidente de Allen & Co., Herb Allen.

En un momento, “al borde de las lágrimas”, el cuarto hombre más rico del planeta -cuya fortuna asciende a los 129 mil millones de dólares, según Forbes- admitió haber sido él quien arruinó su matrimonio. “Confesó haber destrozado su matrimonio con Melinda. Básicamente se refirió al hecho de que el divorcio fue su culpa”, según dijo uno de los asistentes al periódico neoyorquino. “Parecía un poco emocionado al respecto. Podría haber estado al borde de las lágrimas”, añadió la fuente que participó del evento cerrado y para unos pocos.

Sin embargo, de acuerdo a ese mismo testigo, Gates no utilizó la palabra “aventura” o “amorío” al hablar sobre el fin de su matrimonio, momento al que otro de los asistentes describió como “muy conmovedor”.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, en una foto de archivo. En un encuentro con multimillonarios desarrollado en Idaho, el empresario dijo haber sido él el responsable de "destruir" su matrimonio con Melinda French (EFE)

Y aunque la mayoría se mostró sensibilizada por la apertura emocional del fundador de Microsoft, no todos los asistentes quedaron impresionados con la actitud general de Gates. Otro de los multimillonarios asistentes dijo que el reconocido empresario parecía “agitado” durante toda su estancia y rechazaba a quienes intentaban acercarse a hablar con él. Uno de ellos lo calificó como un “gilipollas” por esa pedantería.

Allen, organizador del “campamento de verano de multimillonarios” había estado reunido con otros magnates la semana pasada durante esa maratónica sesión de encuentros. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, estuvieron entre sus invitados, según las fuentes. El jueves pasado, Gates fue visto con el fundador y CEO de Facebook caminando por la villa. El viernes dio su charla sobre cambio climático y en el momento de las preguntas se refirió a su divorcio.

¿El inicio del fin?

Gates abandonó la junta directiva de Microsoft en 2020 mientras se realizaba una investigación sobre la relación romántica del multimillonario con una empleada de la empresa, informó el diario The Wall Street Journal en mayo pasado. El fundador y ex jefe del gigante tecnológico estadounidense dejó de ser presidente de la junta directiva en marzo de 2020. Ese pudo haber sido el inicio del final de su matrimonio con Melinda, de acuerdo a las especulaciones periodísticas.

“Los miembros de la junta directiva de Microsoft Corp. decidieron que Bill Gates tenía que dejar su puesto en 2020 mientras llevaban a cabo una investigación sobre una relación romántica del multimillonario con una empleada de Microsoft que se consideró inapropiada”, informó el diario, citando a personas cercanas al asunto.

Melinda French Gates, copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, habla durante la ceremonia de apertura del Foro de la Generación de la Igualdad en el Carrusel del Louvre en París, Francia, el pasado 30 de junio de 2021 (Reuters)

Se trata de “una aventura hace casi 20 años que terminó amistosamente”, dijo una portavoz de Gates a The Wall Street Journal. Según la portavoz, Gates dejó Microsoft para centrarse más en su organización filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates.

Gates y su esposa Melinda, que cofundaron su organización benéfica hace dos décadas para luchar contra la pobreza y las enfermedades en el mundo, anunciaron su divorcio el 3 de mayo tras 27 años de matrimonio.

