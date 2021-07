De mascotas abandonadas a amenazas ecológicas: peces dorados gigantes causan crisis en lago de EEUU

En Burnsville, Minnesota, las autoridades mostraron a peces dorados gigantes, que representan un plaga y un peligro para peces nativos y su entorno Foto: (@BurnsvilleMN)

Si ya no quiere o no puede seguir cuidando de su pez dorado y ha pensado en otorgarle la “libertad” en un bonito lago, no lo haga, las autoridades han alertado las graves consecuencias que conlleva para las especies nativas y el entorno.

Hace unos días funcionarios de Burnsville, Minnesota, han mostrado las graves consecuencias y han pedido a los propietarios de peces dorados y otras especies que no los suelten en los ríos o retretes debido a que crecen muy rápido, se reproducen en gran cantidad y destruyen en entorno de las especies nativas.

“¡Por favor, no suelte a su mascota en estanques y lagos! Crecen más de lo que cree y contribuyen a la mala calidad del agua al remover los sedimentos del fondo y arrancar las plantas. Recientemente se encontraron grupos de estos grandes peces de colores en el lago Keller”, informaron en su cuenta de Twitter.

Los peces dorados son considerados domésticos. El problema radica en que, al ser liberados en agua dulce, se convierten en una especie invasora, pues se reproducen rápidamente y, al tener una mayor población que las especies nativas, destruyen su hábitat.

“Algunos peces de colores pueden parecerles a algunos una adición inofensiva al cuerpo de agua local, pero no lo son”, advirtió el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota a The Washington Post.

Además, señalaron que estos animales pueden pasar a otros hábitat de forma rápida a través de los estanques de aguas pluviales de la ciudad, colándose en lagos o arroyos y provocando un impacto negativo en la flora y fauna de todo el país.

Más aun, si se tiene en cuenta que este tipo de peces pueden pesar hasta cuatro libras (1,8 kg) y vivir hasta 25 años. A ello, se suma el hecho de que son muy resistentes, pues pueden sobrevivir en condiciones severas como inviernos muy fríos.

No es la primera vez que ocurre en este estado, en noviembre pasado, los funcionarios de vida silvestre encontraron miles de peces de colores nadando en Big Woods Lake en Chaska, un suburbio de Minneapolis. Un equipo tuvo que retirar un camión cargado de 500.000 peces de colores debido a problemas ambientales causados por los peces.

Se reproducen rápidamente, llegan a vivir hasta 25 años y pesacn hasta 1,8 kg Foto: (@BurnsvilleMN)

Problemática que se repite en otras zonas de EEUU, de hecho, en el condado de Carver llevan dos años tratando de controlar a estos peces y, en Washington, también trabajan para rehabilitar un lago cerca de Spokane, donde se ha visto perjudicada la población de truchas. También se han dado casos en Teller Lake, cerca de Boulder, Colorado, y Lake Tahoe, Nevada, donde los investigadores encontraron miles de peces no nativos en los lagos locales en ambas áreas hace años.

Se estima que cada año las especies invasoras, algunas de ellas en su acuario, incurren en daños por 120.000 millones de dólares en nuestro país. Se gastan miles de millones de dólares adicionales en prevención, detección, control, gestión, divulgación y restauración del hábitat.

¿Qué hacer con nuestros peces?

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU recomienda ponerlos en adopción. Otra alternativa es ponerse en contacto con un veterinario local o un minorista de mascotas para encontrar formas de deshacerse del pez de forma humanitaria, sin causar daño a las especies nativas de peces en su vecindario local.

Remueven los sedimentos del fondo, matando las plantas submarinas Foto: (@BurnsvilleMN)

“Ayude a sus peces a encontrar un hogar con alguien que los cuide. ¡La adopción de peces es algo real! Done su pez a una tienda de mascotas, escuela o institución educativa, o anuncie en internet que regalará su mascota. También puede consultar los foros en línea dedicados a la adopción de mascotas no deseadas. A través de los clubes de aficionados a los acuarios locales y regionales, también puede encontrar la oportunidad venderlo”, señalaron.

“Deles una muerte digna. Comuníquese con su veterinario local o minorista de mascotas para aprender cómo desechar humanitariamente a su mascota. Puede parecer cruel, pero tómese un momento para pensar en cómo podría ser la vida de su pez en la naturaleza. Al ser ajenos en estas aguas, podrían terminar enfermos, muertos de hambre o devorados por depredadores, incluso ser ellos la plaga que deprede el entorno de especies nativas”, detallaron.

