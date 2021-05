Científica de Harvard, que trabajaba con Anthony Fauci, dejó todo para vender pinturas de sus orgasmos en OnlyFans

Hannah Sanford de 44 años ha generado éxito en sus cuadros de orgasmos tras dejar su carrera como microbióloga Foto: (hannahsanfordart.com)

A sus 44 años Hannah Sanford considera que ahora vive más plena que nunca, si bien su formación profesional en ciencia le dio varias gratificaciones que la llevaron a estudiar en Harvard, ahora es dueña de su propio tiempo y vive de lo que genera en la plataforma OnlyFans, principalmente con sus cuadros abstractos de orgasmos.

Como microbióloga tuvo la oportunidad de trabajar en el desarrollo de vacunas, así como el estudio sobre el VIH / SIDA en la Escuela de Medicina de Harvard o patógenos virales emergentes como el ébola en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, NIAID), así como el ántrax en Emergent BioSolutions, pero hace algunos años decidió cambiar esto por su más satisfactoria pasión: la pintura.

“A pesar de lo valiosa y gratificante que fue mi carrera en salud pública, estaba fundamentalmente insatisfecha por tener mi trabajo científico como mi única expresión creativa. Había tanto del mundo y de mis propias experiencias en él que aún no se estaban expresando, ¡así que parecía como si mi vida real estuviera pasando de largo!”, declaró al respecto en su página de internet.

“Recurrí a mi amor por el arte desde hace mucho tiempo: comencé a dibujar y pintar. Primero en acuarelas y luego también al óleo. Mi intención era capturar visualmente la esencia de mi experiencia del mundo que me rodea y de mí mismo en él de tal manera que lo sientas, lo entiendas y lo poseas también”.

Sanford, solía ganar $ 80,000 al año y anteriormente trabajó bajo la dirección del Dr. Anthony Fauci en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ahora vende su llamado “arte del orgasmo” por $ 500 cada uno. El trabajo se vende principalmente en la plataforma OnlyFans de Sanford, donde los suscriptores pueden incluso verla realizar actos sexuales en solitario o en conjunto con su pareja, Jay Lucas.

La ahora pintora puede estar desnuda o con lencería pintando, pero no sólo vende sus pinturas también enseña a pintar y se diversifica en otras temáticas como naturaleza muerta, paisajes o bodegones.

Sin embargo su arte del orgasmo, es el favorito de sus fans, frecuentemente caracterizado por remolinos y explosiones de pintura.

La nativa de Vermont, criada como católica en una familia donde “la sexualidad era minimizada y no alentada”, encontró su esencia cuando dejó su trabajo científico en 2012. Comenzó a crear murales para clientes comerciales, antes de desarrollar su arte del orgasmo como una actividad secundaria a finales 2019. Las empresas combinadas le dan un ingreso anual de más de $ 100,000.

Ahora, Sanford les brinda a sus fanáticos una distracción de la miseria del coronavirus. Encuentra su nueva vocación “más satisfactoria” y “menos sofocante” que su profesión anterior. En ese entonces, su atuendo diario era una bata de laboratorio o un traje de riesgo biológico con capucha protectora.

“Me sentí inhibida y deprimida, como si no me estuviera expresando completamente. Necesitaba una salida artística que me diera energía y me abriera. Los orígenes de mi arte del orgasmo fueron el deseo de conocer más profunda e íntimamente mi cuerpo y mis preferencias sexuales. Ha mejorado mi creatividad artística”, detalló al NYPost.

La artista también pinta paisajes, bodegones y naturaleza muerta, pero sin duda sus representaciones abstractas de sus orgasmos son los favoritos Foto: (hannahsanfordart.com)

Sanford se aventuró en OnlyFans el año pasado, cuando conoció a Lucas, un trabajador de la construcción de 47 años, en una aplicación de citas.

Mi esposo toma mis sensuales fotos de OnlyFans, y nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Él siempre está dispuesto a proporcionar orgasmos, pero también disfruto explorando mi cuerpo de forma independiente”, dijo la artista, que a menudo alcanza un estado de felicidad con la ayuda de juguetes sexuales.

Sus abstracciones de orgasmos son vendidas en $500, pero también enseña a pintar y en OnlyFans sube contenido explícito con su esposo Foto: (hannahsanfordart.com)

Los suscriptores, en su mayoría hombres, pagan una tarifa mensual de $ 19,99 por acceso ilimitado a su canal. También pueden comprar una muestra privada por alrededor de $ 700, incluido el precio de la pieza personalizada firmada por Sanford.

“Quiero normalizar culturalmente los orgasmos como un autocuidado diario y saludable”, concluyó.

