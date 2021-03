Un paracaidista murió tras un salto fallido desde el piso 14 de un hotel en Florida

Panama City, donde tuvo lugar la muerte del hombre que intentó realizar un salto base. REUTERS/Jonathan Ernst

Un hombre murió este domingo en Florida luego de que su intento de practicar un salto base desde el piso 14 de un hotel resultara infructuoso. Si bien la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada, las autoridades calculan que tendría alrededor de 20 años.

Este deporte extremo requiere que quienes lo practican se lancen al vacío desde una superficie fija y logren abrir a tiempo su paracaídas. A diferencia del paracaidismo tradicional, en el que la persona suele saltar desde un avión, en el salto base, al lanzarse desde una altura menor, sólo se lleva un paracaídas. El término BASE corresponde a un acrónimo de las cuatro categorías desde las que las personas pueden saltar: edificio (building en inglés), antenas, puentes (en inglés utilizan el término spam, que es la distancia entre dos puntos fijos) o un pico alto en la tierra (earth).

La víctima saltó desde el balcón del piso 14 del hotel Sunrise Beach Resort en Panama City, al noroeste del estado de Florida. El hotel es uno de los que se encuentra sobre la avenida costera Front Beach, con salida al mar, donde se suele practicar este tipo de actividades pese a que no necesariamente son legales en el estado.

Si bien se confirmó que llevaba un paracaídas, este no se abrió a tiempo, según relataron testigos oculares que se encontraban en el área en la noche de ayer. Al desconocerse la identidad de la persona, aún no hay confirmación de si se trata de un turista o de un residente de la zona y el hotel no ha confirmado si era un huésped del lugar o si simplemente pidió acceso a uno de sus balcones.

Si el hotel le otorgó el permiso de saltar desde el balcón, podría tener ahora responsabilidad legal por el hecho. En el estado de Florida no se autorizan este tipo de saltos desde edificios, pero sí hay excepciones si un potencial interesado solicita una permiso especial. Este no parecería ser uno de esos casos. Si bien la prensa local ha estado haciendo guardia en la zona, todo parecería indicar que el hombre se encontraba solo al momento del salto, puesto que no se ha visto a las autoridades dialogar con familiares o allegados.

Los accidentes de este tipo no son extraños. A comienzos de marzo, el paracaidista ruso Dimitri Didenko falleció después de que su paracaídas no abriera de la manera correcta durante una competencia de salto base en Jurien Bay, al oeste de Australia. Los organizadores del evento y hasta varias personas que competían contra él trataron de salvarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano.

