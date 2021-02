El doctor Gokal en el banquillo: tenía 6 horas para no desperdiciar las vacunas, le aplicó una a su esposa, fue despedido y humillado

Dr. Hasan Gokal, fue despedido y acusado de haber robado vacunas anti COVID-19 después de su intento desesperado por inmunizar a 10 personas antes de que expiraran las dosis.

Era una noche decembrina y unos de los frascos de la vacuna contra el COVID-19 se había abierto. La cuenta regresiva marcaba que hay seis horas para utilizarlas antes de que todo el lote de vacunas se echara a perder. El reto era encontrar 10 personas elegibles para aplicarles las dosis restantes y que el preciado medicamento no expirara.

El médico Hasan Gokal debió pensar rápido. Comenzó ha hacer visitas a domicilio y dirigió a gente hasta su casa en las afueras de Houston, Texas (Estados Unidos). Unos eran conocidos, otros eran extraños, y todos tan distintos: un nonagenario postrado en una cama, una anciana de 80 años que sufría de demencia, una madre cuyo hijo estaba conectado a un ventilador.

Ya era más de la medianoche y faltaban pocos minutos antes de que la vacuna se volviera inservible, así que Gokal decidió darle la última dosis a su esposa, que sufre una enfermedad pulmonar que le causa severos ahogos.

Actuar de esta manera le costó la carrera al Dr. Gokal. Cuando se conoció lo que había hecho, lo despidieron de su empleo público y luego terminó acusado de robar 10 dosis de vacunas, cuyo valor total era de $135 dólares, un delito menor por cuantía pero que fue suficiente para que su foto se viralizara en las redes.

Gokal es conocido como el médico que trató de robar vacunas de un hospital, y ese calificativo lo terminará marcando de por vida.

“Mi mundo se estaba derrumbando”, dijo el Dr. Gokal en una entrevista telefónica el viernes a The New York Times. “Que todo se derrumbe sobre ti. Dios, fue el momento más bajo de mi vida “.

El asunto del Dr. Gokal se desarrolla mientras los estadounidenses cansados de la pandemia recorren los sitios web y cruzan las fronteras estatales persiguiendo rumores, todo en busca de un medicamento que escasea. El caso se abre ampliamente a la interpretación, convirtiéndose en un estudio de la bioética de aprender sobre la marcha del tambaleante lanzamiento de vacunas en el país.

A fines del mes pasado, un juez desestimó el cargo por infundado, después de lo cual el fiscal de distrito local prometió presentar el asunto a un gran jurado. Y mientras los fiscales retratan al médico como un oportunista frío, su abogado dice que actuó de manera responsable, incluso heroicamente.

Las vacunas de la empresa Moderna se pierden tras seis horas de abrirse su sello. REUTERS/Lucy Nicholson

“Todos miraban a este tipo y decían: ‘Tengo a mi madre esperando una vacuna, mi abuelo esperando una vacuna’”, dijo el abogado Paul Doyle. “Estaban pensando, ‘Este tipo es un villano’”.

El Dr. Gokal, tiene 48 años y emigró de Pakistán cuando era un niño pequeño. Obtuvo su título médico en el Suny Upstate Medical University en Syracuse y después de trabajar en hospitales en el centro de New York, se mudó a Texas en 2000 para supervisar el departamento de emergencias de un hospital de Houston.

Su trabajo voluntario ha incluido la reconstrucción de viviendas y la prestación de atención médica después del huracán Harvey en 2017.

En los últimos años, el Dr. Gokal dividió su tiempo entre dos hospitales del área. Pero cuando la pandemia golpeó a principios de 2020, vivió durante un mes en un hotel y un apartamento en lugar de arriesgarse a infectar a su esposa, María, de 47 años, quien tiene sarcoidosis pulmonar, una enfermedad en sus pulmones que la deja sin aliento después de una actividad mínima.

“Estaba petrificado de ir a casa y llevar a Covid a mi esposa”, dijo.

Afortunadamente, dijo, el departamento de Salud Pública del Condado de Harris lo reclutó en abril para convertirse en el director médico de su equipo de respuesta a Covid. El trabajo pagaba menos, pero estaba ansioso por proteger a su esposa limitando su exposición al coronavirus en las salas de emergencia.

El 22 de diciembre, el Dr. Gokal se unió a una conferencia telefónica en la que los funcionarios de salud estatales explicaron los protocolos para administrar la vacuna Moderna recientemente aprobada. Las 10 u 11 dosis en un vial son viables durante seis horas después de perforar el sello.

El Dr. Gokal dijo que el consejo era vacunar a las personas elegibles en la categoría 1 (a) (trabajadores de la salud y residentes en centros de atención a largo plazo), luego a las personas en la categoría 1 (b) (personas mayores de 65 años o con condición que aumenta el riesgo de enfermedad grave relacionada con Covid).

Después de eso, dijo, el mensaje fue: “Ponlo en los brazos de la gente. No queremos que se desperdicie ninguna dosis. Punto.”

Personas siendo vacunadas con dosis de la vacuna Moderna REUTERS/Shannon Stapleton REFILE - ADDING DROPPED WORD

El 29 de diciembre, un martes templado, el Dr. Gokal llegó antes del amanecer a un parque en el suburbio de Humble en Houston para supervisar un evento de vacunación destinado principalmente a los trabajadores de emergencia. En parte debido a la mínima publicidad, el ritmo fue lento, con no más de 250 dosis administradas. Pero este fue el primer evento público del condado, dijo. “Sabíamos que habría baja concurrencia”.

Alrededor de las 6:45 de la noche, cuando el evento terminó, llegó una persona elegible para recibir una inyección. Una enfermera pinchó un frasco nuevo para administrar la vacuna, lo que activó el límite de tiempo de seis horas para las 10 dosis restantes.

Las posibilidades de que 10 personas elegibles aparecieran de repente eran escasas; a estas alturas, los trabajadores compensaban la oscuridad con los faros de los automóviles. Pero el Dr. Gokal dijo que estaba decidido a no desperdiciar una sola dosis.

Dijo que primero preguntó a los 20 trabajadores del evento, quienes se negaron o ya habían sido vacunados. Los paramédicos del lugar se habían ido y, de los dos policías, uno había sido vacunado y el otro rechazó la oferta del médico.

El Dr. Gokal dijo que llamó a un funcionario de salud pública del condado de Harris a cargo de las operaciones para informar sus planes de encontrar a 10 personas para recibir las dosis restantes. Dijo que le dijeron, simplemente: OK.

Dijo que luego llamó a otro colega de alto rango cuyos padres y suegros eran elegibles para la vacuna. No estaban disponibles.

La cuenta regresiva

El médico pensó que si devolvía el frasco abierto a la oficina casi seguramente vacía de su departamento a esta hora tardía, se desperdiciaría. Entonces, cuando comenzó el viaje a su casa en un condado vecino, dijo, llamó a las personas en la lista de contactos de su teléfono celular para preguntarles si tenían parientes mayores o vecinos que necesitaran vacunas.

“Nadie con quien estuviera realmente familiarizado”, dijo el Dr. Gokal. “No estaba tan cerca de nadie”.

Cuando llegó a su casa en Sugar Land, afuera lo esperaban una mujer de unos 60 años con problemas cardíacos y una mujer de unos 70 años con diversos problemas de salud. Inoculó a ambos.

Ocho dosis para llevar.

El médico regresó a su automóvil, su esposa insistió en ir con él, y condujo hasta una casa de Sugar Land con cuatro personas elegibles: un hombre de unos 60 años con problemas de salud; la madre del hombre postrada en la cama, de unos 90 años; su suegra, de unos 80 años y con demencia grave; y su esposa, la cuidadora de su madre.

Luego condujo hasta la casa de una mujer confinada en la casa de unos 70 años y le administró la vacuna. “No la conocía en absoluto”, dijo.

FOTO DE ARCHIVO: Frascos con una pegatina que dice "COVID-19 / Vacuna contra el Coronavirus / Sólo inyección" frente al logo de Moderna en esta ilustración tomada el 31 de octubre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Quedaban tres dosis, pero tres personas habían acordado reunirse con el médico en su casa. Dos ya estaban esperando: una conocida lejana de unos 50 años que trabaja en la recepción de una clínica de salud, y una mujer de 40 años que nunca había conocido y cuyo hijo depende de un ventilador.

Cuando se acercaba la medianoche, dijo el Dr. Gokal, el tercer posible destinatario llamó para decir que no vendría: demasiado tarde.

Cansado y frustrado, el Dr. Gokal dijo que recurrió a su esposa, cuya sarcoidosis pulmonar la hizo elegible para la vacuna. “No tenía la intención de darte esto, pero en media hora voy a tener que tirar esto por el inodoro”, recuerda haberle dicho. “Es tan simple como eso.”

Dijo que su vacilante esposa le preguntó si era lo correcto. “Tiene mucho sentido”, dijo que respondió. “No queremos que se desperdicien dosis, punto”.

Con 15 minutos de sobra, el Dr. Gokal le dio a su esposa la última dosis de Moderna.

A la mañana siguiente, dijo, presentó la documentación de las 10 personas que había vacunado la noche anterior, incluida su esposa. Dijo que también informó a su supervisor y colegas de lo que había hecho y por qué.

Varios días después, dijo el médico, ese supervisor y el director de recursos humanos lo convocaron para preguntarle si había administrado 10 dosis fuera del evento programado para el 29 de diciembre. Dijo que sí, de acuerdo con las pautas de no desperdiciar la vacuna ... y fue despedido de inmediato.

Su caso ha sido desestimado por la justicia al considerar que no hay pruebas para imputarle cargos, sin embargo, su imagen y prestigio quedaron dañadas para siempre.

Los funcionarios sostuvieron que había violado el protocolo y debería haber devuelto las dosis restantes a la oficina o tirarlas, recordó el médico. También dijo que uno de los funcionarios lo sorprendió al cuestionar la falta de “equidad” entre los que había vacunado.

“¿Está sugiriendo que había demasiados nombres indios en ese grupo?”, el Dr. Gokal dijo que preguntó.

Exactamente, dijo que le dijeron.

Elizabeth Pérez, directora de comunicaciones de Salud Pública del Condado de Harris, dijo que el departamento no pudo comentar sobre sus protocolos, el evento de vacunación del 29 de diciembre o el caso Gokal.

El 21 de enero, unas dos semanas después del despido del médico, un amigo llamó para decir que un periodista local acababa de tuitear sobre él. En ese mismo momento, uno de sus tres hijos abrió la puerta a luces brillantes y un micrófono de empuje. Conmocionado, el chico de 16 años cerró la puerta y dijo: “Papá, hay gente ahí afuera con cámaras”.

Así fue como el Dr. Gokal se enteró de que lo habían acusado de robar dosis de vacunas.

La fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, acababa de emitir un comunicado de prensa esa tarde con el titular: “Médico de salud del condado de Harris despedido: está acusado de robar un frasco de la vacuna Covid-19”.

Alegó que el Dr. Gokal “robó el frasco” e ignoró los protocolos del condado para garantizar que las vacunas no se desperdicien y se administren a personas elegibles en una lista de espera. “Abusó de su posición para poner a sus amigos y familiares en fila frente a personas que habían pasado por el proceso legal para estar allí”, dijo la Sra. Ogg.

Pero el Dr. Gokal dijo que nadie de la oficina del fiscal de distrito se había puesto en contacto con él para escuchar su versión de los hechos. Y cuando su abogado solicitó copias de los protocolos escritos y lista de espera a que se refiere la denuncia, un fiscal le dijo por correo electrónico que no existían protocolos escritos desde finales de diciembre; ni se había encontrado todavía una lista de espera escrita.

El condado de Harris había recibido la vacuna más rápido de lo previsto, decía el correo electrónico, y los funcionarios de salud pública “inmediatamente pasaron de las pruebas a la vacunación”.

La gente espera en la fila para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus de Moderna (COVID-19) en la práctica de medicina interna de SMH administrada por el Sarasota Memorial Health Care System en asociación con la comunidad de Newtown y líderes de la iglesia en Sarasota, Florida, el 10 de febrero 2021. REUTERS / Shannon Stapleton

Cuando se difundió la noticia de su presunto crimen, el Dr. Gokal escuchó a familiares y amigos en Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. “Muchos me llamaban pidiendo apoyo y me decían: ‘Te conocemos mejor que eso’”, dijo. “Pero hubo muchas personas que no llamaron”.

Días después, un juez de la corte penal, Franklin Bynum, desestimó el caso por falta de causa probable.

“En la cantidad de palabras que generalmente se usan para describir una acusación de robo en tiendas minoristas, el Estado intenta, por primera vez, criminalizar la administración documentada de dosis de vacunas por parte de un médico durante una emergencia de salud pública”, escribió. “La Corte rechaza enfáticamente este intento de imposición de la ley penal a las decisiones profesionales de un médico”.

Tanto la Asociación Médica de Texas como la Sociedad Médica del Condado de Harris emitieron recientemente una declaración de apoyo a médicos como el Dr. Gokal, que se encuentran luchando “para evitar desperdiciar la vacuna en un vial perforado”.

“Es difícil entender alguna justificación para acusar a un médico bien intencionado en esta situación de un delito”, dice el comunicado.

Dane Schiller, director de comunicaciones del fiscal de distrito, se negó a responder preguntas sobre el caso. Dijo en un correo electrónico que cuando el asunto se presenta a un gran jurado, “los representantes de la comunidad pueden votar si se justifica una acusación”.

Mientras tanto, dijo el Dr. Gokal, sigue pagando un precio por no desperdiciar una vacuna en una pandemia.

Perdió su trabajo. Su esposa lucha por dormir. Sus hijos están preocupados. Y los hospitales le han dicho que no regrese hasta que se resuelva su caso.

Pasa su tiempo como voluntario en una clínica de salud sin fines de lucro para personas sin seguro, atormentado todo el tiempo por darse cuenta de que, pase lo que pase, seguirá ahí: la historia sobre ese médico paquistaní en Houston que robó todas esas vacunas.

*Con información de The New York Times

