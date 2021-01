Miami-Dade está cerca de cerrar los centros de vacunación por falta de dosis

Miami-Dade y Broward, los condados del sureste de Florida que son los más afectados por la pandemia (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo)

Pese a los esfuerzos por vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible, sin dosis no hay nada que pueda hacerse. Y ese es el problema que el condado más densamente poblado de la Florida (y el más afectado por el COVID-19) pudiera estar enfrentando.

“Al día de hoy, el condado de Miami-Dade no ha recibido ningún cargamento de vacunas para enfrentar los próximos días y definitivamente no tenemos vacunas para nuestros centros de vacunación para la semana entrante (…) Con lo que tenemos en este momento nos quedaremos sin vacunas a comienzos de la semana entrante y nos tocaría cerrar nuestros centros de vacunación hasta que recibamos nuevas dosis”, declaraba enérgicamente Frank Rollason, el director de emergencias de Miami-Dade en un correo electrónico reportado por la prensa local. Según aclararon las autoridades, el faltante no afectaría a quienes ya tienen citas para su vacuna, sino que eliminaría la posibilidad de otorgar nuevos turnos.

El condado solo controla una porción minoritaria de las vacunas disponibles en la región, ya que el estado ha enviado cargamentos directamente a los hospitales y a los centros de ancianos también.

Claro que la situación puede cambiar de un momento a otro si es que el gobierno estatal –que es quien controla la distribución de vacunas en Florida- envía un nuevo cargamento. La prensa local también ha citado al director de emergencias estatal, Jared Moskowitz, explicando que el faltante de vacunas tiene que ver con una desaceleración nacional en la distribución de dosis que si bien es “frustrante”, no debería ser “alarmante”.

La falta de vacunas es un problema que no solo afecta a Florida (EFE/Eduardo Munoz/Archivo)

La falta de vacunas es un problema que no solo afecta a Florida, sino que todos los estados han experimentado la complicación de recibir menos vacunas de las que se esperaban por parte del gobierno federal, y varios gobernadores han hecho públicas sus quejas. En Florida, la distribución se realiza entre los hospitales, los centros de ancianos, las farmacias (150 de ellas ya están colocando la vacuna en el estado, pese a que ninguna aún lo está haciendo en el sur de la Florida) y, el resto de las dosis, deben distribuirse entre 67 condados.

En concreto, habrá dosis de vacunas en los hospitales, en el estadio Hard Rock y el estadio de los Marlins (que ambos funcionarán como centros de vacunación desde la próxima semana cuando los Marlins se sumen a lo que ya está realizándose en el Hard Rock) pero con la actual cantidad de dosis, no habría vacunas para el Tropical Park y el zoológico de Miami, tal como se esperaba. Esos son los centros que corren riesgo de ser cerrados la semana próximas –o mejor dicho, no ser inaugurados como sitio de vacunación- si es que durante el fin de semana el estado no envía más vacunas.

“Le he asegurado a la alcaldesa que apenas el gobierno federal nos envíe más vacunas, le estaremos enviando un cargamento para el zoológico y para el Tropical Park”, aseguró Moskowitz.

El condado de Miami-Dade reportó ayer 2532 nuevos casos de COVID 19, sumando a un total de 337 mil contagiados contabilizados oficialmente desde que comenzara la pandemia, con 28 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, para un total de 4500 personas fallecidas a consecuencia del virus.

