En privado, el líder republicano en el Senado aprueba el posible juicio político contra Donald Trump

El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Foto: REUTERS/Leah Millis

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, en privado se ha mostrado a favor del juicio político contra el presidente de Donald Trump, proceso que está siendo promovido por los demócratas como consecuencia de su rol en el asalto al Capitolio del pasado miércoles, según revelaron personas cercanas al político al New York Times.

El medio indica además que McConnell cree que una posible destitución del presidente podrá ayudar a purgar el Partido Republicano de los seguidores de Trump, y que el mandatario ha cometido suficientes ofensas como para que se le fuerce a dejar su puesto. La versión fue también reportada por la cadena CNN.

McConnell, considerado un republicano partidista pero también un defensor del Senado, habló enérgicamente la semana pasada contra la presión de Trump al Congreso para que anulara la certificación de la victoria de Biden. Este mes, con las dos derrotas en las elecciones para elegir a los representantes de Georgia en la Cámara Alta, se confirmó que perderá el cargo de líder la mayoría: pasará a ser el líder de la minoría republicana, ya que los demócratas lograron llegar a los 50 escaños -la mitad del total- y contarán con el voto de la vicepresidente Kamala Harris para desempatar a su favor.

En la imagen el líder republicano del Senado de EE.UU., Mitch McConnell. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El martes, Trump se mostró combativo y negó tener responsabilidad por la violencia de sus partidarios en el Capitolio.

A la posición de McConnell, según el New York Times, se une la del líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta ahora uno de los mayores aliados de Trump entre los legisladores. Pese a que no se ha manifestado abiertamente en favor del “impeachment” del presidente, sí ha estado preguntando entre su compañeros de partido si creen que debería pedir al mandatario que presente su dimisión.

McCarthy ha dicho que no está a favor del juicio político, pero porque lo considera “divisivo”, más que por la inocencia del mandatario. Además, él y otros líderes republicanos -McConnell entre ellos- han decidido no presionar a sus compañeros de partido para que se opongan a este proceso formal. Un empleado del congresista ha afirmado al medio neoyorquino que está dispuesto a aprobar una medida para censurar el comportamiento de Trump, la cual no obstante no tendría consecuencias tangibles para el mandatario saliente.

Estas posturas de las dos principales figuras republicanas en las cámaras legislativas de EEUU, por ahora expresadas en privado, reflejan igualmente el tenso panorama político al que se enfrenta el partido de Trump tras el asalto del Capitolio en el que fallecieron cinco personas, mientras siguen publicándose imágenes del caos que se desató en Washington.

McConnell y McCarthy no mirarían con malos ojos un impeachment contra Trump (Reuters)

Pese a estas opiniones de los líderes republicanos que se han filtrado a los medios, ni McConnell ni McCarthy han pedido públicamente la dimisión del presidente ni se han mostrado abiertamente de acuerdo con que sea sometido al que sería el segundo juicio político de su mandato.

Hasta el momento, un total de tres legisladores republicanos han confirmado que votarán a favor del impeachment de Trump: Adam Kizinger, congresista de Illinois, Liz Cheney, congresista de Wyoming (número tres de los republicanos en la Cámara de Representantes), y John Katko, congresista de Nueva York.

Aunque por ahora los respaldos son insuficientes, sobre todo en el Senado donde se necesitan dos tercios para una condena, las posturas marcan un cambio con respecto a lo vivido hace un año. Ningún republicano de la Cámara de Representantes apoyó la acusación contra Trump en su anterior juicio político en diciembre de 2019, y sólo un senador del partido, Mitt Romney, votó en su contra. El presidente fue absuelto entonces de haber retenido ayuda económica para forzar a Ucrania a investigar presunta corrupción de su rival político Biden.

(Con información de EFE y AFP)

