La lucha por archivar las fotos del asalto al Capitolio antes de que desaparezcan

Al ver a los fanáticos de Donald Trump irrumpir en el Capitolio, un usuario de Reddit propuso “archivar los videos antes de su eliminación potencial de varios sitios”. (REUTERS/Stephanie Keith)

En ese exacto momento Adam Lynch, nombre de usuario en Reddit, inició un hilo en el subreddit r/DataHoarder: en el instante en el que vio a los fanáticos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpir en el Capitolio, el 6 de enero, para impedir la certificación formal del presidente electo Joe Biden. En ese foro de la plataforma, dedicado a guardar información que se podría borrar o perder, Lynch propuso “archivar los videos antes de su eliminación potencial de varios sitios”.

Las redes sociales parecían dedicadas solo al streaming del asalto, pero pronto se comprendería que esas transmisiones presentarían disyuntivas éticas, pensó Lynch.

El hilo incluyó un enlace para subir los archivos a Mega, un servicio de almacenamiento en la nube originario de Nueva Zelanda. “En minutos, el hilo estaba tan inundado de enlaces a Twitter, cargas de archivos de Snapchat y otros videos que Mega cerró el enlace por un momento”, informó MIT Technology Review. “Desde que lo reabrió, el hilo de Reddit ha recibido más de 2.000 comentarios con datos detallados del incidente”.

El hilo de Reddit ha recibido más de 2.000 comentarios con datos detallados del ataque al Capitolio el 6 de enero.

Lynch le pidió a la publicación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que sólo citara su nombre de usuario, ya que ha recibido amenazas de muerte. Es canadiense, quedó aturdido por las imágenes del Capitolio y recordó cómo durante el verano boreal, tras las marchas de Black Lives Matter, había visto desaparecer los videos y las publicaciones, eliminados por plataformas y usuarios temerosos de las consecuencias. “Supe que había que comenzar de inmediato”, comentó.

“Las plataformas y las cadenas de noticias apagaron el streaming en vivo durante el ataque al Capitolio y desde entonces empresas como Facebook, YouTube, Twitch y Twitter han eliminado sistemáticamente las publicaciones que violaban sus políticas contra contenido violento o incendiario”, confirmó la publicación que volvió a suceder. “A medida que los usuarios de Reddit envían contenido, Lynch ha pasado horas todos los días subiéndolo a Mega, como también a discos duros físicos para hacer copias de seguridad”.

Facebook, YouTube, Twitch y Twitter elimin sistemáticamente las publicaciones sobre el ataque al Capitolio que violan sus políticas contra contenido violento o incendiario. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Lynch no tiene dudas de que si no hubiera sido por el hilo, “una parte sustancial de esto no se conservaría”, dijo.

Como él, otros hicieron intentos similares. Una cuenta de Instagram, que fue cerrada, logró unos 242.000 seguidores con su propuesta de proteger información para identificar a miembros de la turba. El sitio de periodismo Bellingcat, especializado en investigaciones a partir de datos de acceso público en la red, invitó a su público a participar en una hoja de cálculo editable en Google, y el colectivo Woke guarda las transmisiones en sus cuentas de YouTube y Twitch. También el motor de búsquedas Intelligence X, de Europa, junta y almacena información sobre el 6 de enero.

Gabriella Coleman, antropóloga de McGill University, recordó que en el pasado sitios como Reddit presentaron problemas sobre ética y política de hackeo ya que revelaron información para identificar a individuos, una práctica llamada doxxing. “Ahora la diferencia es que la gente comparte la información en Twitter, y una vez que se identifica a alguien la información es más visible”.

El creador del hilo para subir a Mega y conservar las imágenes de la violencia en el Capitolio cree que de otro modo “una parte sustancial de esto no se conservaría”.

Antes sólo el grupo hacktivista Anonymous hacía algo así, y se consideraba extremo. Pero a medida que se multiplicaron las manifestaciones el doxxing se convirtió en algo más común, observó Coleman: “Seguimos viendo grandes cantidades de personas que se juntan en línea y hacen doxxing”.

La principal disyuntiva ética que plantea este archivo colectivo de imágenes sobre el asalto al Capitolio es que “podría perseguir durante los años venideros a las personas que aparecen en las fotos, aun si luego renuncian o pagan una pena por sus acciones”, planteó la publicación del MIT. “En r/DataHoarder, por ejemplo, alguien preguntó: ‘¿Creen que es ético conservar contenido que muestra a alguien que ahora quiere que el contenido no sea ya público?’”.

Lynch consideró que la gente tiene derecho a hacerlo porque los que irrumpieron en el palacio legislativo estadounidense no se esforzaron por ocultarse: algunos, al contrario, transmitieron en vivo, se sacaron selfies o posaron para fotos. “Si querían proteger su identidad, fácilmente podrían haber usado una máscara, o no haber hecho streaming. Pero no usaron un pasamontañas, ni siquiera un tapabocas por el COVID-19″.

La principal disyuntiva ética que plantea este archivo colectivo sobre el asalto al Capitolio es que podría perseguir durante años a las personas que aparecen allí, aun si luego se arrepienten o pagan una pena por sus acciones. (REUTERS/Stephanie Keith)

Coleman, en cambio, opinó que “mucho de esto depende del contexto”. Pero reconoció que “si uno participa en una actividad destinada a llamar la atención sobre esa misma actividad, y no toma precauciones para esconder su identidad, es comprensible que habrá gente que tomará esa información y la hará pública”.

Una vez completada su compilación, Lynch se dispone a entregar los archivos a la Biblioteca del Congreso. Para él, se trata de conservar la historia: “Sólo podemos acopiar lo que nos da el mundo, como bibliotecarios”.

