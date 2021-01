Donald Trump anunció que no asistirá a la ceremonia de traspaso de mando a Joe Biden el próximo 20 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jim Bourg)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Será el primer mandatario saliente en no asistir a un acto de asunción en 150 años, a excepción de Richard Nixon, quien ya había renunciado a su cargo. Anteriormente, en los siglos XVIII y XIX, no habían estado presentes en el tradicional acto los ex mandatarios John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson.

Trump hizo el anuncio tras reconocer este jueves su derrota en los comicios, ante la amenaza de que se inicie un proceso de destitución contra él, acusado de instigar el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.

En un video publicado también Twitter, Trump emitió finalmente el mensaje sobre los comicios que medio país esperaba escuchar desde hacía dos meses, y condenó el ataque al Congreso.

El mensaje de Donald Trump

“El Congreso ha certificado el resultado (de las elecciones). Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero. Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas”, afirmó.

“Este momento llama a la sanación y a la reconciliación”, dijo el jefe de Estado, un día después de incitar a miles de sus seguidores a que marcharan al Capitolio para intentar interferir en el proceso de ratificación del resultado electoral.

Su mensaje llegó dos meses después de que los principales medios de comunicación informaran de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, y tras una campaña sin precedentes para sembrar desconfianza en los resultados, que tachó de fraudulentos sin aportar pruebas.

El mandatario saliente comenzó su video refiriéndose al “atroz ataque al Capitolio de Estados Unidos”, y se declaró “indignado por la violencia, la ilegalidad y el caos”.

“Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia. A aquellos que se implicaron en actos de violencia y destrucción: ustedes no representan a nuestro país. Y a aquellos que rompieron la ley: pagarán por ello”, recalcó.

El video que publicó Trump el jueves





El discurso de Trump contrastó completamente con el que emitió mientras sus simpatizantes vandalizaban el Capitolio este miércoles, cuando tardó más de dos horas en pedirles que abandonaran el Congreso y lo hizo diciéndoles: “Les queremos, váyanse a casa”.

Trump también justificó la violencia en un tuit el miércoles, lo que llevó a que Twitter suspendiera durante 12 horas su cuenta, que el mandatario saliente no volvió a utilizar hasta que publicó el video este jueves.

El presidente saliente llamó a “restaurar la calma”, pero luego defendió su cruzada contra el resultado de las elecciones que ha inflamado las tensiones en el país: “Mi único objetivo era asegurar la integridad del voto, estaba luchando para defender la democracia estadounidense”.

“A todos mis maravillosos seguidores: sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje no ha hecho más que comenzar”, concluyó.

Nancy Pelosi (Stefani Reynolds/Bloomberg)

LOS DEMÓCRATAS EXIGEN SU DESTITUCIÓN

Trump publicó el video después de que los líderes demócratas del Congreso clamaran este jueves por su destitución.

“Insto al vicepresidente (Mike Pence) a que destituya de inmediato al presidente invocando la Enmienda 25. Si el vicepresidente y el Gabinete no lo hacen, el Congreso puede estar preparado para salir adelante con un juicio político”, apuntó la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en una rueda de prensa.

Pelosi indicó que Trump “incitó una insurrección armada contra” EEUU: “Una profanación del Capitolio de EEUU, que es el templo de EEUU, de nuestra democracia estadounidense y de la violencia que tuvo como blanco el Congreso”.

Para invocar la enmienda 25 de la Constitución de EEUU, que mencionó Pelosi, se necesitaría que el vicepresidente Pence y una mayoría del gabinete vote para destituir a Trump, alegando su incapacidad “para ejercer los poderes y deberes del cargo”, en un paso sin precedentes.

En una rueda de prensa, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reveló que Pelosi y él habían llamado a Pence para convencerle de que invoque esa enmienda para destituir a Trump, pese a que solo quedan días para la investidura de Biden, el próximo 20 de enero.

“Estuvimos en espera (al teléfono) durante 25 minutos y entonces nos dijeron que el vicepresidente no se pondría al teléfono, así que lo estamos haciendo público, porque debería hacerlo y hacerlo de inmediato (invocar la enmienda 25)”, dijo Schumer.

Varios miembros del gabinete de Trump han conversado informalmente sobre la posibilidad de invocar esa enmienda, pero Pence se opone a iniciar ese proceso de destitución, informó este jueves el diario The New York Times, que cita fuentes cercanas al vicepresidente.

La polémica sobre el asalto al Capitolio ha provocado ya dos dimisiones en el gabinete de Trump: los de las secretarias de Transporte, Elaine Chao, y de Educación, Betsy DeVos; a los que se suma una decena de funcionarios de la Casa Blanca.

