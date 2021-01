Estos son los funcionarios del gobierno de Donald Trump que renunciaron tras los incidentes en el Capitolio

Arriba, de izquierda a derecha: Betsy DeVos, Elaine Chao y Mick Mulvaney. Abajo: Stephanie Grisham, Matt Pottinger y Sarah Matthews

Betsy DeVos se convirtió en las últimas horas en la segunda secretaria del gabinete en renunciar a su cargo en reacción a los incidentes del pasado miércoles en el Capitolio protagonizados por seguidores del presidente Donald Trump. Ya son diez los colaboradores del mandatario saliente que presentaron su dimisión, por considerarlo responsable de lo sucedido.

En una carta enviada este jueves, la secretaria de Educación acusó a Trump de alentar las tensiones que llevaron al violento asalto en el Congreso. “No hay duda del impacto que tuvo su retórica en la situación, y es el punto de inflexión para mí”, escribió DeVos en la misiva en la que presentó su renuncia.

DeVos lamentó que los últimos días del gobierno de Trump se pasen “limpiando el desastre que han dejado manifestantes violentos que infestaron el Capitolio estadounidense en un intento de socavar los quehaceres del pueblo”. “Ese comportamiento fue inconcebible en nuestro país”, agregó.

Elaine Chao

La primera titular de una cartera ministerial en presentar la renuncia había sido Elaine Chao, secretaria de Transporte. “Ayer (por el miércoles) nuestro país experimentó un traumático y completamente evitable episodio luego de que simpatizantes del presidente asaltaran el Capitolio luego de un discurso que él mismo dio”, dijo Chao en su cuenta de Twitter. “Como estoy segura de que les ha ocurrido a ustedes, esto me ha consternado profundamente de tal manera que no puedo simplemente ignorarlo”, agregó.

Chao, una republicana experimentada y esposa del jefe de la bancada del partido en el Senado, Mitch McConnell, había llegado a la secretaría de Transporte con la promesa de renovar la infraestructura en el país y dijo sentirse “orgullosa” de los “muchos logros” de su gestión. Su renuncia tendrá efecto el lunes 11 de enero de 2021, nueve días antes de la asunción del presidente electo Joe Biden, por lo que Chao aseguró que estará disponible para su sucesor, Pete Buttigieg, para ayudar en la transición.

Mick Mulvaney

Otro de los renunciantes fue el ex jefe de gabinete Mick Mulvaney, que anunció el jueves su salida de un puesto diplomático en protesta por la asonada de los partidarios del mandatario contra el Congreso. “No puedo seguir aquí después de lo de ayer. No se puede mirar lo de ayer y pensar: quiero ser parte de eso de alguna manera”, dijo a la cadena de televisión CNBC.

Mulvaney, que pasó de jefe de gabinete a enviado especial en Irlanda del Norte, dijo que comunicó su dimisión al secretario de Estado Mike Pompeo. “No puedo hacerlo, no puedo seguir aquí”, afirmó e indicó que otros funcionarios de la Casa Blanca están considerando renunciar. “Quienes optan por seguir, y yo he hablado con muchos de ellos, lo hacen porque están preocupados porque pongan a alguien peor”, dijo.

Sarah Matthews

Tres veteranas del equipo del presidente Donald Trump en el gobierno presentaron el mismo miércoles su dimisión inmediata después del asalto al Capitolio. Una de ellas es Sarah Matthews, viceportavoz de la Casa Blanca.

“Como alguien que ha trabajado en los pasillos del Congreso, estaba profundamente traumatizada por lo que vi hoy. Abandono mi rol de manera inmediata. Nuestro país necesita una transición del poder pacífica”, indicó Matthews.

Stephanie Grisham

La segunda es Stephanie Grisham, que se desempeñaba como jefa de gabinete de la primera dama, Melania Trump. Estaba vinculada al equipo de Trump desde 2015 y llegó a ser jefa de prensa de la Casa Blanca, pero anunció el miércoles su renuncia.

“Ha sido un honor servir a mi país en la Casa Blanca. Estoy muy orgullosa de haber sido parte de la misión de la Primera Dama Melania Trump para ayudar a los niños y estoy muy orgullosa de los logros de esta Administración”, dijo Grisham.

Anna Cristina Niceta

La jefa de eventos sociales de la Casa Blanca, Anna Cristina Niceta, es la tercera de las colaboradoras que dimitió el miércoles. También trabajaba bajo la responsabilidad de la primera dama, aunque su rol era más protocolar que político.

Matt Pottinger

Entre los funcionarios que decidieron romper con Trump hay también altos asesores de seguridad nacional. Uno de ellos es Matt Pottinger, asesor adjunto de seguridad nacional, una figura destacada en el desarrollo de la política de Trump sobre China. Al igual que muchos de los otros colaboradores, consideró que no podía continuar en el cargo después de los episodios en el Congreso.

Ryan Tully

Matt Pottinger fue seguido por Ryan Tully, director de asuntos de Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional. Ryan había sido antes miembro del personal profesional del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado y ha servido como oficial de inteligencia en la reserva de la Marina de los Estados Unidos.

Tyler Goodspeed

Las renuncias también se produjeron en el área económica del gobierno. Tyler Goodspeed, titular del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, renunció el jueves, citando como causa la incitación de Trump a la turba que asoló el Capitolio. “Los eventos de ayer hicieron que mi posición ya no fuera sostenible”, dijo en una entrevista con The New York Times.

John Costello

Por último, dimitió John Costello, uno de los más altos funcionarios de ciberseguridad del país. Fue uno de los más críticos con Trump. “El Presidente ha ignorado y afectado durante mucho tiempo el estado de derecho y la Constitución (...) Eso culminó en una sedición violenta contra el Congreso de los Estados Unidos con el fin de anular una elección legalmente reconocida y válida”, dijo Costello en un comunicado.

