La Policía del Capitolio separó al oficial que disparó y mató a la veterana de la Fuerza Aérea durante la irrupción en Washington

Agentes en la Rotonda del Capitolio (Reuters)

El Jefe de Policía del Capitolio (USCP), Steven Sund, defendió este jueves la respuesta de su departamento a la violenta brecha en el Capitolio, diciendo que los oficiales “actuaron valientemente cuando se enfrentaron a miles de individuos involucrados en acciones violentas de disturbios” mientras asaltaban el edificio. Además, anunció que el oficial que disparó mortalmente a una manifestante fue suspendido mientras se investiga el hecho.

Los alborotadores “atacaron activamente” a la policía del Capitolio y a otros oficiales de la ley el miércoles con tubos de metal, descargaron irritantes químicos y tomaron otras armas contra nuestros oficiales”, dijo Sund en un comunicado.

Cuatro personas murieron, una de ellas una mujer que fue abatida por la policía dentro del Capitolio. Otras tres personas murieron después de sufrir “emergencias médicas” relacionadas con el asedio, dijo Robert Contee, jefe del Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad.

Así relató Sund el episodio en el que murió Ashli Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea que viajó desde California para apoyar a Donald Trump: “Mientras los manifestantes se dirigían a la Cámara de Representantes, donde se refugiaban los miembros del Congreso, un empleado del USCP descargó su arma de servicio, disparando a una mujer adulta. Se prestó asistencia médica de inmediato y la mujer fue transportada al hospital donde más tarde sucumbió a sus heridas”.

Una mujer es abatida en el Capitolio cuando intentaba avanzar a la zona donde estaban refugiados los congresistas

Según indicó Sund, el agente que disparó fue puesto en licencia administrativa y se le suspendió de funciones policiales a la espera de los resultados de la investigación conjunta del Departamento de Policía Metropolitana (APD) y el USCP.

El ataque al Capitolio fue “diferente a todos los que he experimentado en mis 30 años en la aplicación de la ley aquí en Washington”, dijo Sund, un ex policía de la ciudad. “No se equivoquen: estos disturbios masivos no fueron actividades de la Primera Enmienda; fueron un comportamiento de disturbio criminal. Las acciones de los oficiales del USCP fueron heroicas dada la situación que enfrentaron”.

La declaración de Sund se produjo después de que los legisladores de ambos partidos prometieron una investigación sobre cómo las fuerzas del orden manejaron la violenta brecha del miércoles en el Capitolio, cuestionando si la falta de preparación permitió que una turba ocupara y vandalizara el edificio.

La policía del Capitolio, que está encargada de proteger al Congreso, recurrió a otras fuerzas del orden para que le ayudaran con la turba que invadió el complejo y envió a los legisladores a la clandestinidad. Tanto las fuerzas del orden como los partidarios de Trump desplegaron irritantes químicos durante la hora de ocupación del complejo antes de que fuera despejado el miércoles por la noche.

La policía dijo que 52 personas fueron arrestadas hasta el miércoles por la noche, incluyendo 26 en los terrenos del Capitolio. Catorce policías resultaron heridos, dijo Contee.