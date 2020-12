Fauci señaló que todo indica que las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna serán efectivas contra la nueva cepa

El Dr. Anthony Fauci preparándose para recibir la vacuna de Moderna contra el coronavirus en Bethesda, en Washington (Reuters)

Anthony Fauci se mostró confiado en que las actuales vacunas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) serán efectivas ante la nueva cepa hallada en el Reino Unido y que según algunos datos se propagaría con más rapidez, aunque es menos nociva. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo en diálogo con PBS que los desarrollos de Pfizer-BioNTech y Moderna seguramente servirán para combatirla, como con las otras variantes que presentó el coronavirus Sars-CoV-2.

“No parece tener ningún impacto en la virulencia o lo que llamamos la letalidad del virus. No enferma más a la gente”, dijo Fauci y añadió: “Y no parece tener ningún impacto en la naturaleza protectora de las vacunas que estamos usando actualmente”. El especialista se vacunó ayer contra el COVID-19 con la dosis de Moderna, el segundo laboratorio que consiguió la aprobación oficial tras haber completado todos los ensayos.

De acuerdo a Fauci, lo que está ocurriendo en el Reino Unido con la “nueva cepa” es algo que siempre ocurre con este tipo de virus. El prestigioso médico subrayó además que es un tema para seguir de cerca, aunque no para alarmarse. “Es algo que debe vigilarse. No querrás simplemente ignorarlo, ciertamente no. Sin embargo, se debe entender que este coronavirus es un virus de ARN. Esa es la composición, la composición genética. Y estos tipos de virus tienden a mutar mucho. La mayoría de las mutaciones no tienen función ni relevancia”, dijo.

“Este podría permitir que el virus se propague más fácilmente. Todavía estamos buscando evidencia para probar o desaprobar eso. Pero supongamos que, de hecho, está haciendo que el virus sea más transmisible, aunque aún no se haya probado. No parece tener ningún impacto en la virulencia o lo que llamamos la letalidad del virus. No enferma más a la gente. Y no parece tener ningún impacto en la naturaleza protectora de las vacunas que estamos usando actualmente”, añadió Fauci.

Vacunado

Fauci, de 79 años, recibió su primera inyección del régimen de dos dosis junto con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, y el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Cada uno de ellos recibió la vacuna desarrollada conjuntamente por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el laboratorio Moderna. El esquema señala que deben volver dentro de 28 días para la segunda dosis, el 19 de enero, un día antes que termine el gobierno de Donald Trump.

Las vacunaciones públicas de reconocidas figuras son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para reforzar la confianza del público en la seguridad de dos vacunas COVID-19 recientemente aprobadas por los reguladores de EEUU. “Animo a todos a vacunarse en cuanto tengan oportunidad, para que podamos tener un mínimo de protección en este país que ponga fin a la pandemia”, declaró Fauci, que durante estos últimos meses ha discrepado de la línea seguida por Trump, y seguirá asesorando al gobierno cuando ingrese la Administración de Joe Biden.

Días atrás, fueron vacunados el vicepresidente, Mike Pence, y el presidente electo, Joe Biden, aunque en su caso con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, la primera en recibir la luz verde de la FDA. Estados Unidos se mantiene como el país del mundo con más casos de COVID-19, con casi 18 millones desde el inicio de la pandemia, mientras que más de 319.000 enfermos han perdido la vida, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins.

Horas atrás, Fauci dijo que se debe asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus ya circula en Estados Unidos, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido en Reino Unido haya superado sus fronteras.

