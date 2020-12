Anthony Fauci fue vacunado con la fórmula de Moderna contra el covid-19

Anthony Fauci se prepara para recibir la primera dosis de la vacuna de Moderna (Reuters)

El principal experto en enfermedades infecciosas de EEUU, Anthony Fauci, recibió este martes la dosis inicial de la vacuna contra el covid-19, junto con otros líderes de la salud federal que ayudaron a supervisar su desarrollo.

Fauci, de 79 años, recibió su primera inyección del régimen de dos dosis junto con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, y el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Cada uno de ellos recibió la vacuna desarrollada conjuntamente por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el laboratorio Moderna. El esquema señala que deben volver dentro de 28 días para la segunda dosis, el 19 de enero, un día antes que termine el gobierno de Donald Trump.

Las vacunaciones públicas de reconocidas figuras son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para reforzar la confianza del público en la seguridad de dos vacunas COVID-19 recientemente aprobadas por los reguladores de EEUU. “Animo a todos a vacunarse en cuanto tengan oportunidad, para que podamos tener un mínimo de protección en este país que ponga fin a la pandemia”, declaró Fauci, que durante estos últimos meses ha discrepado de la línea seguida por Trump, y seguirá asesorando al gobierno cuando ingrese la Administración de Joe Biden.

Seis trabajadores de la salud del hospital de investigación de los NIH también recibieron vacunas en el evento.

Días atrás, fueron vacunados el vicepresidente, Mike Pence, y el presidente electo, Joe Biden, aunque en su caso con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, la primera en recibir la luz verde de la FDA.

Estados Unidos se mantiene como el país del mundo con más casos de COVID-19, con casi 18 millones desde el inicio de la pandemia, mientras que más de 319.000 enfermos han perdido la vida, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins.

Horas atrás, Fauci dijo que se debe asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus ya circula en Estados Unidos, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido en Reino Unido haya superado sus fronteras.

En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, declaró: “Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en el Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí”.

El experto recomendó no “sobreactuar” por la aparición de esta nueva cepa y consideró que las prohibiciones de viaje desde Reino Unido, que Estados Unidos no ha impuesto aún, pero sí los países europeos, son “draconianas”.

