Joe Biden nominará a Deb Haaland para que se convierta en la primera miembro del gabinete de origen indígena

Deb Haaland será nominada por Joe Biden como titular del departamento del Interior

El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden eligió el jueves a la congresista demócrata Deb Haaland, una congresista de Nuevo México, para que se desempeñe como la primera secretaria del Interior indígena estadounidense, en una elección histórica para un departamento que supervisa los vastos recursos naturales del país.

Si es confirmada en el puesto por el Senado, Haaland, de 60 años, se convertiría en la primera descendiente de un pueblo originario de América del Norte en dirigir el Departamento del Interior.

La designación marca un punto de inflexión para una institución de 171 años que se ha caracterizado por una una relación tensa con las 574 tribus nativas reconocidas a nivel federal.

Miembro de la Cámara de Representantes y proveniente de uno de los principales estados productores de petróleo y gas, Haaland se ha comprometido a transformar el departamento y lograr que pase de ser un campeón del desarrollo de combustibles fósiles a un promotor de energías renovables y políticas para mitigar el cambio climático.

Deb Haaland (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

La secretaría del Interior, que administra aproximadamente una quinta parte de las tierras de los Estados Unidos, desempeñará un papel fundamental en el cumplimiento del compromiso de Biden de combatir el cambio climático. El ex vicepresidente se ha comprometido a detener todas las nuevas perforaciones para petróleo y gas en tierras y aguas públicas, una tarea gigantesca que enfrenta obstáculos legales y políticos. La extracción de petróleo, gas y carbón en estas áreas representa casi una cuarta parte de las emisiones anuales de carbono del país.

“Vengo de Nuevo México. Es un gran estado de gas y petróleo. Y me preocupo por cada trabajo“, dijo Haaland en una entrevista reciente con The Washington Post en la que agregó: “No queremos volver a la normalidad, ¿verdad? No queremos volver a donde estábamos porque esa economía no estaba funcionando para mucha gente“.

Interior también supervisa vastas áreas protegidas, que incluyen más de 109 millones de acres (44,1 millones de hectáreas) de áreas silvestres y 422 parques nacionales, así como monumentos nacionales y refugios de vida silvestre. También protege a más de 1.000 especies en peligro de extinción y gestiona enormes proyectos de agua en el oeste que ayudan a mantener las tierras agrícolas y proporcionan agua potable a las principales ciudades, incluidas Las Vegas y Los Ángeles.

Deb Haaland junto a Alexandria Ocasio-Cortez . REUTERS/Brian Snyder SEARCH "SNYDER HAALAND" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Haaland acababa de ser reelecta para un segundo mandato de un distrito del centro norte de Nuevo México que suele inclinarse por el partido demócrata. Si el Senado la confirma, su partido tendrá un margen muy estrecho sobre los republicanos en la Cámara hasta que se llene su vacante. En este momento, los demócratas tienen 222 escaños, a la espera de una revancha en una carrera en Nueva York y desafíos en Iowa, y Biden ya ha contratado a otros dos demócratas de la Cámara para servir en su administración, los representantes Cedric L. Richmond y Marcia L. Fudge.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny H. Hoyer, ha expresado su preocupación por el hecho de que Biden seleccione a otro miembro de la Cámara y le dijo a periodistas la semana pasada: “Dos ya son demasiados, pero tres serían aún más”.

Pero Pelosi dejó en claro el miércoles que no se interpondría en el camino de la salida de Haaland de la Cámara, calificándola de “una de las más respetadas y una de las mejores miembros del Congreso con las que he trabajado”.

