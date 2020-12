La misteriosa muerte de la influencer Alexis Sharkey: salió de casa en Acción de Gracias y luego hallaron su cadáver desnudo a un costado de la carretera

Foto: Alexis Sharkey / IG.

En Texas, Estados Unidos, los elementos forenses aún trabajan en descifrar la causa de la muerte de Alexis Sharkey, una mujer de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida la mañana del pasado 28 de noviembre al costado de una carretera en la ciudad de Houston.

Alexis Leigh Robinault era un influencer local que contaba con más de 33,000 seguidores en su cuenta de Instagram; el viernes 27 de noviembre –fin de semana de la celebración de Acción de Gracias– había sido vista por última vez saliendo de su casa. Fue encontrada en la Red Haw Lane sin rastros visibles de heridas. El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris es el encargado de su autopsia.

“La doctora va a hacer su examen minucioso habitual y dará a conocer la causa y la forma de la muerte cuando termine”, indicó a la revista People Michele Arnold, portavoz del Instituto, “pero no descartamos nada” , advirtió.

Desde que se dio a conocer el lamentable suceso, la madre de la víctima, Stacey Clark Robinault, declaró a varios medios de comunicación que ella sospechaba de un crimen. “ Creo que fue asesinada. Por lo que he podido reunir, así como por el instinto de una madre. Aprendí muy joven como madre a confiar en mi instinto” , comentaba con dolor.

En tanto, también entrevistados por People, amigos cercanos a Alexis insistieron en que la muerte de la joven fue a causa de un asesinato, según ellos lo ven. “Una mujer desnuda de unos 20 años, encontrada entre los arbustos... Definitivamente es un juego sucio. Esto es algo sacado directamente de una película de terror”, dijo Chealsea Turnbow.

Y es que la joven influencer fue encontrada, desnuda, sin vida, por un empleado de Obras Públicas de Houston y según las sospechas de los elementos de seguridad, ella habría estado allí durante toda la noche. Las investigaciones de la policía comenzaron justo después de que informara sobre el hallazgo.

Más amigos de Alexis contaron a dicha publicación que ella y su esposo Tom Sharkey estaban pasando por problemas matrimoniales, pero que ella aún no había solicitado el divorcio. Tom ha negado esos rumores. No obstante, usuarios en redes sociales no demoraron en señalar Tom en esta tragedia, por lo que él mismo se defendió a través de la esas plataformas.

“Mientras algunos de ustedes publicaban en las redes sociales ayudándonos a localizar mi mundo (Alexis), otros perdían el tiempo hablando de otras cosas”, escribió en Facebook. “¡Básicamente palabrotas! ¡Todos deberían estar avergonzados de ustedes mismos! He estado ayudando a los agentes y haciendo llamadas telefónicas para aclarar lo que le pasó a mi esposa. ¡La próxima vez, deténganse y piensen! Y darse cuenta de que no lo saben ¡todas!”.

Mientras que la policía también aclaró con la revista que no han descartado a nadie como sospechoso de la muerte de esta mujer, aunque aún no pueden confirmar que haya sido asesinada. Así que solo se han limitado a decir que, oficialmente, la investigación continúa.

Sharkey, además de haberse graduado la universidad con una especialidad en biología, compartía contenido relacionado con su estilo de vida, además de viajes y rutinas para la piel. Incluso trabajaba con una marca de productos que se promocionan como orgánicos para el cuidado del cabello y la piel.

Ella y su esposo vivían en el noroeste de Houston. Los dos se habían mudado a esa zona desde el pasado mes de enero, poco después de que ambos se casaran.

Durante una entrevista con un medio de Pensilvania, la madre de Sharkey la describió como un rayo de sol que adoraba viajar por el mundo. “Aunque somos de un pueblo pequeño y le encanta volver a casa, siempre quiso ver el mundo”, relató. Cabe mencionar que la última publicación de la joven (22 de noviembre) hablaba de un viaje a Tulum, en Cancún, México.

Los amigos cercanos a Sharkey abrieron una cuenta en GoFundMe para ayudar a sus familiares a solventar los gastos de viaje y funerarios.

