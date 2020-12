EEUU alcanzó el récord de 100.000 personas hospitalizadas por coronavirus

EEUU suma 2.731 muertos por covid-19 en las últimas 24 horas

El número de personas infectadas por covid-19 y hospitalizadas en Estados Unidos superó por primera vez los 100.000 desde el inicio de la pandemia, anunció este miércoles el COVID-19 Tracking Project.

“Actualmente hay 100.226 personas con covid-19 y hospitalizadas en Estados Unidos, es la primera vez que las hospitalizaciones superan las 100.000”, dijo la entidad en un tuit.

Las autoridades estadounidenses temen que esta situación empeore, ya que actualmente más de 150.000 personas dan positivo por el virus todos los días en ese país.

También se espera un aumento de los contagios después de las celebraciones del Día de Acción de Gracias, marcado por el desplazamiento de millones de personas.

Solo en California se registraron más de 20.000 casos de covid-19 el miércoles, convirtiéndose en el estado del país con más casos en un día desde el inicio de la pandemia, según el Covid Tracking Project.

El equipo de expertos sobre COVID-19 la Casa Blanca urgió a los responsables de salud pública de los gobiernos locales a implementar medidas para tratar de combatir los altos números de contagios de coronavirus, hospitalizaciones y muertes que han tenido lugar en el país en las últimas semanas. Se espera que las cifras empeoren aún más cuando se materialicen los contagios que los expertos creen tuvieron lugar durante las fiestas de Acción de Gracias de la semana pasada.

“El riesgo de COVID-19 para todos los estadounidenses está en el máximo histórico”, indica el documento. “La incidencia nacional de la enfermedad después del fin de semana largo del Memorial Day (del 31 de mayo), pero antes del pico del verano, fue menor a los 25 mil nuevos casos al día. Hoy estamos en 180 mil casos por día. Las hospitalizaciones por COVID-19 en aquel entonces eran menores a 30 mil, hoy son más de 90 mil. El número de muertes se ha duplicado (…) Estamos en un punto muy peligroso. Muchos casos de COVID-19 y un sistema hospitalario llegando a su máximo de capacidad. Un nuevo pico posterior a Acción de Gracias va a comprometer el cuidado de los pacientes con COVID, así como la atención de los pacientes en general”, advierte el documento.

No es la primera vez que este equipo de expertos hace una advertencia severa a los gobiernos locales, pero es la primera vez que los instan a tomar acciones urgentes, inclusive por encima de las decisiones estatales.

“Si las políticas estatales y locales no reflejan la gravedad de la situación actual, los oficiales de la salud deben alertar a la población directamente”, continúa el comunicado. “Debe quedar en claro que quienes son mayores de 65 años o tienen enfermedades pre-existentes no deben entrar en espacios cerrados en los que haya alguna persona sin máscara porque están poniendo en riesgo su salud. Sus medicinas y compras de supermercado idealmente deberían ser entregadas en sus hogares y evitar ir personalmente por ellas”.

Florida agrega casi 10.000 casos nuevos de la covid-19 y 97 muertes

La recomendación básica para los gobiernos locales es implementar un uso obligatorio de máscaras y limitar la capacidad de atención al público a puertas cerradas en los comercios. Pero en estados como Florida, donde el gobernador Ron DeSantis le quitó la habilidad a los gobiernos locales de implementar medidas como estas, es legalmente imposible seguir las recomendaciones de los expertos de la Casa Blanca.

Al duro comunicado se suman las recientes declaraciones a la prensa nacional de la doctora Deborah Birx, jefa del grupo de expertos de la Casa Blanca, quien pidió a quienes hayan viajado por Acción de Gracias que hagan una cuarentena como si tuvieran el virus, incluso si no tienen síntomas.

“Si tienes menos de 40 años, aunque no tengas síntomas, debes asumir que tienes coronavirus si durante Acción de Gracias te has reunido con personas con las que no compartes un hogar. Lo más probable es que nunca desarrolles síntomas, pero eres un riesgo para los demás. Debes aislarte y realizarte una prueba de COVID cuanto antes. Si eres mayor de 65 años, o tienes una enfermedad pre-existente, y te has reunido con gente con la que no compartes un hogar, estás en serio riesgo de desarrollar una infección grave. Si tienes algún síntoma, hazte la prueba. La mayor parte de los tratamientos funcionan mejor cuanto antes se comiencen”, recomendaba Birx.

El objetivo nuevamente es aplanar la curva, algo que se logró después del pico del verano pero que ha quedado atrás. 47 de los 50 estados tienen hoy cifras de COVID 19 peores que dos semanas atrás.

(Con información de AFP)

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

COVID-19: la OMS estimó que tras las primeras vacunaciones bajarán las muertes pero no los casos positivos

EEUU: La Casa Blanca urgió a las autoridades locales a implementar medidas urgentes para controlar el COVID-19: “Estamos en un punto muy peligroso”