Nueva York agregará la X en el documento de identidad para personas de género no binario

Hasta ahora las opciones de género en los documentos de identidad —ese es el papel de las licencias de conducir en los EEUU— no incluyen la X en Nueva York.

El estado de Nueva York permitirá que sus residentes no binarios se puedan manifestar como tales en el documento de identidad estándar, que es la licencia de conducir. Se estima que puedan hacerlo efectivamente dentro de un año, una vez que se actualicen los sistemas informáticos del Departamento de Vehículos Automotores (DMV) para incluir la opción X. La decisión se tomó a consecuencia de una demanda que presentó Sander Saba, estudiante de derecho en la Universidad de Nueva York (NYU) que se identifica como persona no binaria.

Saba argumentó que las opciones que ofrecía el DMV, masculino y femenino, eran discriminatorias. Por eso inició un juicio federal contra el gobernador Andrew Cuomo y el estado, patrocinado por Lambda Legal, una organización nacional para la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ. Dijo a Gothamist: “Mi solicitud es simple: es denigrante que se me fuerce a llevar documentos de identidad que no mantienen coherencia con mi identidad. El estado de Nueva York debería respetar quien soy y reconocerme como persona no binaria, y emitir para mí una licencia de conducir que sea precisa”.

"Es denigrante que se me fuerce a llevar documentos de identidad que no mantienen coherencia con mi identidad", persona no binaria que promovió la demanda. (Lambda Legal)

Aunque sin mayor aspaviento, Cuomo y su equipo legal dijeron en su respuesta que la demanda era irrelevante, ya que el estado trabajaba desde antes en un plan que permitiera a la gente elegir la X al marcar el género en sus licencias de conducir. “Incluso invitaron a Saba a acercarse al DMV y solicitar manualmente una licencia no binaria, ya que por ahora la opción no está en el sistema pero sí es reconocida”, citó LGBTQ Nation. Los padres, por ejemplo, pueden elegir la X como género de sus hijos al nacer; los adultos pueden corregir sus certificados de nacimiento.

El abogado de Lambda Legal, Carl Charles, rechazó que la demanda fuera irrelevante, debido a la lentitud del DMV, posiblemente una las instituciones de gestión estatal más detestada por la población, después de la autoridad fiscal, dada la gran demora habitual de sus trámites, para los que incluso durante la pandemia de COVID-19 es necesario hacer fila físicamente en sus oficinas. A Charles le pareció inaceptable que, si ya hubo una sentencia favorable para Saba, el DMV se tome hasta finales de 2021 para implementar la incorporación de la X a las licencias de conducir.

Por ahora 23 de los 50 estados de EEUU emiten documentos (algunos sólo certificados de nacimiento, otros sólo licencias de conducir, otros ambas cosas) para personas no binarias.

“Cada día que a una persona se le niegan documentos de identidad exactos es otro día en el que se la privan de sus derechos de manera inconstitucional, y otro día en el que sufre un perjuicio”, dijo en un comunicado. “Continuaremos con nuestro caso en nombre de Saba para que todas las personas no binarias de Nueva York puedan tener una identificación estatal precisa que necesitan sin demoras indebidas”.

