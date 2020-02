Llegó a California en enero de 2017 y comenzó a estudiar liturgia y gestión eclesiástica y a desempeñarse como asistente de Via en el altar durante las misas. Comenzó también a intervenir. Luego de una misa en la que se repitió la frase ritual “Creemos que todas las mujeres y todos los hombres han sido creados a imagen de Dios”, que en sí era una mejora con respecto al original católico que no distingue a las mujeres, le dijo a Via: “Eso es genial, pero para la gente que no se identifica ni como mujer ni como hombre, no funciona”. Así se reescribió la línea: “Creemos que todas las personas de todos los géneros han sido creadas a imagen de Dios”.