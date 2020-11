El gobernador de Florida impulsa una ley que permite a cualquier ciudadano disparar a presuntos saqueadores y alborotadores

En la imagen, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/Cristobal Herrera/Archivo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca una ampliación de la ley estatal “Stand Your Ground” (Defiende tu posición) que permitiría a los ciudadanos armados disparar y posiblemente matar a cualquier persona que sospechen que está cometiendo disturbios o saqueos, según informó el diario Miami Herald.

DeSantis redactó la llamada legislación “anti-mafia” en respuesta a los meses de disturbios en todo Estados Unidos este año, cuando muchas protestas pacíficas contra la brutalidad policial dieron paso a saqueos y violentos actos de vandalismo.

De acuerdo a una investigación del diario Miami Herald, que tuvo acceso a un “borrador de la legislación anti-mafia”, DeSantis agregaría el saqueo a la lista de “delitos graves por la fuerza” de Florida para autorizar el uso de la fuerza contra las personas involucradas en la destrucción de un comercio dentro de una distancia de 150 metros a la redonda de una manifestación.

Si se aprueba, esta legislación del gobernador republicano podría ampliar la ley “Stand Your Ground” de Florida para permitir a los ciudadanos el uso de fuerza letal incluso aunque no sientan que su propia seguridad personal está en riesgo.

Este proyecto de DeSantis, gobernador de Florida desde 2019, llega semanas después de que prometiera tomar medidas enérgicas contra las “asambleas violentas y desordenadas”, refiriéndose a las marchas contra la injusticia racial desde la muerte del afroamericano George Floyd en manos de la Policía el 25 de mayo en Minneapolis.

Un manifestante con una máscara de Guy Fawkes asiste a una protesta en Miami, Florida, el 31 de mayo de 2020 en medio de los disturbios que se producen en todo el país tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis (REUTERS/Marco Bello)

“Permite que los justicieros por mano propia justifiquen sus acciones”, dijo al Miami Herald una ex fiscal del condado de Miami-Dade, Denise Georges, que ha trabajado en casos de Stand Your Ground. “También permite que la muerte sea el castigo por un delito contra la propiedad, y ese es un castigo cruel e inusual. No podemos vivir en una sociedad sin ley en la que quitar una vida se hace de manera tan casual e imprudente” , agregó.

El proyecto, que retendría los fondos estatales de los gobiernos locales que “desfinancian a la policía” recortando los presupuestos de las fuerzas de seguridad, también convertiría el bloqueo del tráfico en un delito grave de tercer grado al tiempo que ofrecería inmunidad a los conductores que matan o hieren involuntariamente a los manifestantes que bloquean el tráfico.

“Un operador de vehículo motorizado que involuntariamente cause lesiones o la muerte a una persona que obstruya o interfiera con el flujo regular del tráfico vehicular en violación de la subsección (1) o (2) no es responsable de dicha lesión o muerte”, dice el texto del proyecto de ley, que permanece en forma de borrador y no podría ser considerado hasta la sesión legislativa de 2021.

Según el Herald, DeSantis hizo circular un borrador de su propuesta en el Comité de Justicia Criminal del Senado y el Comité Judicial de la Cámara la semana pasada. El proyecto provocó inmediatamente la protesta de sus opositores, que la calificaron de peligrosa, inconstitucional y “claramente política”.

