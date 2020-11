¿Cuándo terminará el conteo de votos en Estados Unidos?

Donald Trump y Joe Biden (AFP)

La vasta mayoría de los votos han sido contados en los Estados Unidos y la tendencia muestra que Joe Biden será el próximo presidente. Más allá de que el Presidente Donald Trump no haya concedido aún –algo que tradicionalmente suele ocurrir una vez que los grandes medios de comunicación declaran al ganador-, es cierto que los resultados no son oficiales todavía. La declaración final llegará recién el 14 de diciembre, cuando los electores de cada uno de los estados -que representan la voluntad de sus respectivas poblaciones- se reúnen para votar.

Como paso previo a este acto, cada uno de los 50 estados debe oficializar su conteo. Y ello, por distintas razones, aún no ha sucedido en seis territorios. Cuatro de ellos parecieran claramente darle la victoria a Joe Biden; otro muestra tendencia prácticamente irreversible para el demócrata; y el último parece inclinarse por Trump.

Todas las jurisdicciones deberían anunciar sus resultados dentro de los próximos 20 días. Pero cada uno de ellos tiene leyes electorales distintas, y en algunos tendrá (y en otros tendría) lugar un recuento dado el estrecho margen de un candidato por sobre el otro.

Estas son las situaciones actuales en cada uno de esos seis estados:

Arizona

Este estado del sur pareciera darle una clara victoria a Joe Biden. Ya ha sido declarado ganador allí por cadenas como Fox y AP, pero no por The New York Times. Sería un victoria histórica además porque se trata de un estado tradicionalmente republicano, al punto que no lo ganaba un demócrata desde 1992.

Por el momento, hay 1.655.192 votos contados para Joe Biden y 1.642.379 votos para Donald Trump. La diferencia es mínima, sólo de 0,3 por ciento, pero parece ser una tendencia clara. El estado solo requiere recuento de votos si la diferencia es de 0,1 por ciento o menor. La campaña del Presidente pidió el recuento de todos modos.

Por ley, los oficiales electorales de Arizona tienen que reunirse para certificar los resultados de cada uno de los centros electorales entre el 9 y el 23 de noviembre. El secretario de estado firma el resultado oficial de la elección el cuarto lunes posterior a una elección. En este año corresponde al lunes 30 de noviembre.

Carolina del Norte

Cada condado tiene como fecha límite para certificar resultados el 13 de noviembre, mientras que a nivel estatal el trámite burocrático puede demorar hasta el 24 de noviembre. Según la ley estatal se puede pedir un recuento de votos si los resultados tienen una diferencia de hasta 0,5 por ciento o 10 mil votos, la que sea menor. Los recuentos por condado son menos específicos: se pueden pedir siempre que se crean necesarios.

En este caso, por el momento la tendencia muestra victorioso al Presidente Trump. Con 2.736.929 votos, le saca una ventaja de 1,4 por ciento a Biden. La cifra representa 73.294 votos, por encima de la posibilidad de recuento.

Michigan

Cada condado puede entregar resultados oficiales, pero el estado puede extender la certificación hasta el 23 de noviembre, de acuerdo con la ley electoral estatal.

Inmediatamente se va a recuento de votos si la diferencia entre candidatos es menor a 2 mil votos. Pero si alguno de los candidatos alega de buena fe que tiene dudas de fraude o errores, entonces el estado puede llevar a cabo un recuento bajo circunstancias extraordinarias. Por el momento, la diferencia a favor de Biden es de 146.123 votos, 2,6 por ciento de los votos.

Georgia

Es el otro estado sorpresa del ciclo 2020. Tradicionalmente republicano, hoy la tendencia muestra una ventaja para Joe Biden. El margen, no obstante, es de apenas 0,3 por ciento, o aproximadamente 14.000 votos, a favor del demócrata.

La ley estatal indica que cada condado debe certificar sus resultados para que después el estado realice una auditoría sobre esos datos. El plazo es hasta el 20 de noviembre, pero el secretario de estado de Georgia ha indicado que la intención es completar la tarea antes. Este miércoles el secretario de Estado anunciaron el comienzo de la auditoría, que implica un recuento manual completo.

Wisconsin

Los oficiales de cada condado se reunieron por primera vez ayer, 10 de noviembre, y tienen tiempo hasta el 17 para certificar resultados. El estado debe después avalar esos resultados con fecha límite el 1 de diciembre.

Si la diferencia es menor a 1 por ciento, las campañas pueden pedir recuento de votos en cada condado. La diferencia de Biden por sobre Trump está efectivamente por debajo de ses umbral (0,62 por ciento) y la campaña de Trump ya ha anticipado su voluntad de pedir un recuento. Tienen tiempo hasta el 18 de noviembre a las 5 de la tarde para hacer el pedido formal y luego el estado puede tomarse tres días para hacerlo.

Pensilvania

Con una diferencia de 0,8 por ciento hasta el momento, los condados tienen hasta el 23 de noviembre para entregar resultados finales (tenían un primer vencimiento ayer pero que permitía entregar resultados parciales). Si la diferencia fuera de 0,5 por ciento o menor, el propio estado pide un recuento. Este pedido debe hacerse antes del 18 de noviembre y tienen hasta el 24 de este mes para completarlo.

