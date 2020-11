Kamala Harris se sumó al pedido de Joe Biden y llamó a la población a usar mascarillas “para reducir los contagios y salvar vidas”

Democratic U.S. vice presidential nominee Senator Kamala Harris wearing a protective mask arrives at Miami International Airport, in Florida, U.S., September 10, 2020. REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAY

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, instó a los estadounidenses a usar tapabocas “para reducir los contagios y salvar vidas” y se sumó al mismo pedido que realizó ayer el flamante presidente norteamericano, Joe Biden, quien además añadió que el país enfrentará un invierno oscuro si no logra contener el avance del coronavirus.

Harris ya había llamado a los estadounidenses a utilizar mascarillas el pasado 3 de noviembre, día que se llevaron a cabo las elecciones y que dieron como ganador a Biden tras jornadas de incertidumbre.

Ayer, el presidente electo dedicó el primer día laboral desde la confirmación de su victoria en los comicios al COVID-19. Luego de presentar su grupo de trabajo para la pandemia y destacar el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre la efectividad de su vacuna, el futuro mandatario emitió una declaración pública cuyo foco estuvo puesto en la necesidad de usar mascarillas para disminuir las posibilidades de contagios.

“Mientras trabajamos para lograr una vacuna segura, sabemos que el acto más efectivo que podemos realizar para detener la expansión del COVID-19 es usar mascarilla. Todavía es nuestra herramienta más eficiente contra el COVID-19”, expresó.

Luego, en un esfuerzo conciliatorio referido al resultado de las elecciones, agregó: “No importa por quién votaron, podemos salvar decenas de miles de vidas si usamos mascarillas en los próximos meses. No son vidas demócratas o republicanas, sino vidas estadounidenses. Les impoloro, usen mascarilla. Por ustedes, por sus vecinos. No es una declaración política sino una buena manera de comenzar a unir a nuestro país. Esto no es para hacer qué sus vidas sean menos cómodas o para sacarles nada, sino para volver a la normalidad lo más rápido posible”.

U.S. President-elect Joe Biden holds a face mask as he and Vice President-elect Kamala Harris address reporters after meeting with members of his coronavirus disease (COVID-19) Transition COVID-19 Advisory Board in Wilmington, Delaware, U.S., November 9, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Al inicio de sus declaraciones, Biden mencionó las “noticias positivas” referidas al “progreso” de la vacuna de Pfizer y aseguró que su futura administración tendrá procesos transparentes para que todos los estadounidenses tengan confianza en que “cualquier vacuna que sea aprobada sea segura y efectiva”.

Poco después de que Pfizer realizara el anuncio, el equipo de transición de Biden y su vice, Kamala Harris, emitió un comunicado en el que felicitó a los “brillantes” hombres y mujeres que trabajaron por un resultado que “da esperanza”.

No obstante, en su discurso volvió a remarcar que “aún si es aprobada, todavía no estará ampliamente disponible durante varios meses” y, en consecuencia, “el desafío ante nosotros sigue siendo enorme”.

Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el covid-19 es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma alemana BioNTech. Debido al reciente comienzo de los estudios, no se posible saber cuánto tiempo dura la inmunidad.

La cifra es notoriamente alta, teniendo en cuenta que algunos especialistas habían anunciado que una fórmula que alcance un 60% de inmunización ya sería un resultado positivo para enfrentar la pandemia. Los contagios en Estados Unidos superan actualmente los 100 mil por día, mientras que las muertes volvieron a ubicarse a un ritmo por encima de mil fallecidos por jornada.

Por el momento, el estudio ha detectado 94 infecciones entre los pacientes, la gran mayoría de las cuales corresponde a la mitad de voluntarios que recibió un placebo y no las dosis reales.

La investigación planeaba abarcar a 44 mil personas y continuará hasta que se alcance 164 contagios, una proporción que la FDA ha acordado que es suficiente para saber qué tan bien está funcionando la vacuna. La agencia ha dejado claro que cualquier vacuna debe tener al menos un 50% de efectividad.

CON INFORMACIÓN DE AFP

