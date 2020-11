Luego del anuncio sobre la efectividad de la vacuna de Pfizer, Joe Biden instó al uso del tapabocas: “No importa por quién hayan votado, pueden salvar miles de vidas”

Biden instó al uso de tapabocas. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dedicado el primer día laboral desde la confirmación de su victoria en los comicios al COVID-19. Luego de presentar su grupo de trabajo para la pandemia y destacar el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre la efectividad de su vacuna, el futuro mandatario emitió una declaración pública cuyo foco estuvo puesto en la necesidad de usar mascarillas para disminuir las posibilidades de contagios.

“Mientras trabajamos para lograr una vacuna segura, sabemos que el acto más efectivo que podemos realizar para detener la expansión del COVID-19 es usar mascarilla. Todavía es nuestra herramienta más eficiente contra el COVID-19”, expresó.

Luego, en un esfuerzo conciliatorio referido al resultado de las elecciones, agregó: “No importa por quién votaron, podemos salvar decenas de miles de vidas si usamos mascarillas en los próximos meses. No son vidas demócratas o republicanas, sino vidas estadounidenses. Les impoloro, usen mascarilla. Por ustedes, por sus vecinos. No es una declaración política sino una buena manera de comenzar a unir a nuestro país. Esto no es para hacer qué sus vidas sean menos cómodas o para sacarles nada, sino para volver a la normalidad lo más rápido posible”.

Noticia en desarrollo...