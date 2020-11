Lo que se viene en las elecciones de Estados Unidos: votos por contar, votos por corregir y un fin de semana clave

El conteo de votos en Filadelfia

WASHINGTON DC - Tres días después de la elección con mayor participación en 120 años, Estados Unidos sigue sin saber quién será su próximo presidente, aunque está mucho más cerca de confirmar quién ganó la elección. ¿Cuándo? Posiblemente este fin de semana. ¿Cómo? Resolviendo el enigma aún abierto en uno o quizás todos estos Estados: Pensilvania, Georgia y Nevada. Con el no descartable bonus track de Arizona.

Joe Biden tiene hasta hoy 264 electores si se considera Arizona dentro de sus Estados ganados. Trump suma 213, y con Alaska (3 electores) y Carolina del Norte (15), que van camino a quedar en sus manos, llegaría a 231. Biden está empatado con Trump tanto en Pensilvania (20 electores) como en Georgia (16), y tiene ventaja en Nevada (6). Con una victoria en cualquiera de los Estados pendientes, Biden tendrá la mayoría en el Colegio Electoral. Trump, en cambio, no puede perder ninguno si quiere asegurarse cuatro años más en la presidencia.

El presidente ya anunció que judicializará el proceso, pero en cuanto al recuento de votos, esta es la situación y lo que se puede esperar en los próximos días en los Estados que definirán quién recibe las llaves de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

- GEORGIA (16 votos): a la espera de los militares y de corregir los votos

Los demócratas no ganan en ese Estado desde 1992, cuando Bill Clinton aventajó por apenas un 0,6 por ciento a George Bush (padre). Escrutado el 99 por ciento de los votos, en la mañana de este viernes Biden logró pasar al frente del conteo por una exigua diferencia de un millar de votos (en un universo de cinco millones), tras una gran remontada que se basa en el voto por correo y en el aporte de condados como Dekalb o Fulton, que incluye a Atlanta.

Pero faltan votos por recibir y contar que pueden ser decisivos. Por un lado, hay 9.000 votos de militares destinados en el exterior que se presume que mayoritariamente son para Trump. Por el otro, en Georgia, al igual que en muchos otros Estados, se puede corregir el voto si este fue emitido incorrectamente. Hay una cantidad de votos por correo que fueron rechazados por no estar firmados o no coincidir con la firma registrada. Cuando esto es así, los funcionarios electorales deben contactar al votante, pero no siempre sucede.

Esos votos por correo son mayoritariamente demócratas. El sistema permite revisar en una web si el voto enviado fue aceptado o rechazado. Y hay tiempo hasta las cinco de la tarde de este viernes para corregirlo y convertirlo en válido. El Partido Demócrata está instando a todos sus votantes registrados a que comprueben si su voto fue aceptado o no. Incluso Alexandria Ocasio Cortez, congresista por Nueva York, se sumó a la campaña.

Un hombre discute con un partidario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente al State Farm Arena en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 5 de noviembre de 2020. REUTERS/Brandon Bell

- NEVADA (6), escenario de un recuento lento:

El Estado podría haber sido decisivo, porque sus seis enviados al Colegio Electoral le darían la mayoría de 270 votos a Biden, pero la lentitud de su recuento probablemente le quite ese privilegio. Joe Gloria, el funcionario responsable del condado de Clark, ya anunció que los votos por correo se tabularán entre el sábado y el domingo y que el resultado final no estará hasta el 12 de este mes.

En el norte de Las Vegas, parte del condado, hubo protestas en la noche del jueves bajo el lema de “Frenen el robo”. El sistema de reconocimiento de firmas mostró problemas similares a los de Georgia.

Protesters supporting U.S. President Donald Trump are seen outside the Clark County Elections Department where ballots are being counted in Las Vegas, Nevada, on November 5, 2020. REUTERS/Brad Brooks

- PENSILVANIA (20), el otro gran protagonista:

El Centro de Convenciones de Pensilvania, en el centro de Filadelfia, es esencial para el futuro de la elección. Allí se cuentan los votos del condado de Filadelfia, el más poblado del Estado, y donde los demócratas ganan en una proporción de ocho a dos.

Biden necesita 6,2 de cada diez votos que resten por contar para ganar el Estado, en el que ha ido acercándose a Trump gracias al voto por correo hasta prácticamente empatar la carrera. Pensilvania, tradicionalmente demócrata, fue uno de los Estados decisivos para el triunfo de Trump en 2016.

"Cuenten cada voto", piden manifestantes frente al Centro de Convenciones de Pensilvania / SEBASTIÁN FEST

- ARIZONA (11), a la espera de lo que se anuncie este viernes sobre Maricopa:

Aunque Associated Press (AP) y Fox News le dieron el Estado por ganado a Biden, CNN, The New York Times y Washington Post no lo han hecho aún. Este viernes a las 11:00 de la mañana, hora del Este, se anunciarán nuevas cifras en el condado de Maricopa, que incluye a Phoenix y es decisivo. Escrutado el 90 por ciento de los votos, Biden aventaja a Trump por un 1,6 por ciento, pero el presidente espera revertir el resultado.

A member of the Boogaloo Boys movement holds a flag while attending a protest about the early results of the 2020 presidential election, in front of the Maricopa County Tabulation and Election Center (MCTEC), in Phoenix, Arizona, U.S., November 5, 2020. REUTERS/Jim Urquhart

- La sorpresa que no se puede descartar

Si Trump lograra ganar Carolina del Norte, Pensilvania, Nevada, Arizona y el segundo distrito congresional de Maine, llegaría a 269 votos. Solo restaría saber quién gana Georgia, y si lo hiciera Biden, se llegaría al empate: 269 contra 269. “Muy 2020”, bromean, solo a medias, en la televisión local. El límite para que el Colegio Electoral designe al presidente es el 14 de diciembre. Si llegada esa fecha ninguno tuviera la mayoría de 270. ¿Cómo se destraba esa situación?

La Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado al vicepresidente. Pero no lo hace el pleno de la Cámara Baja, sino un representante por cada uno de los 50 Estados. Queda en manos de la delegación de cada Estado decidir el sentido de su voto. Pensilvania sería un ejemplo especialmente endiablado: hay nueve representantes demócratas y nueve republicanos. Si no se deciden por uno o por otro, lo que sucedería es que ese Estado no participará en la elección del presidente.

