Joe Biden ganó en Michigan y quedó a un paso de la Casa Blanca

Joe Biden. Zuma Press.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se impuso en las elecciones del estado de Michigan. De esta manera, al sumar los 16 votos electorales que otorga, queda a solo 6 de llegar a la Casa Blanca. De alzarse con Nevada, Georgia, Carolina del Norte o Pensilvania, logrará su objetivo.

Trump, en tanto, continúa con 214 votos y deberá ganar todas las carreras restantes -y además sumar Alaska, que se estima votará por el republicano- para remontar la carrera.

Según el conteo de The Associated Press, con el 99% de las boletas escrutadas, el ex vicepresidente de Barack Obama se impone por una diferencia ligeramente mayor a los 70.000 votos. En términos porcentuales, es una ventaja de 49,89% contra el 48,58% de Trump.

Noticia en desarrollo...