Donald Trump retoma su gira de campaña por los estados clave para la elección en un exigente recorrido

Trump marcha unos 10 puntos por detrás de Biden en las encuestas (Reuters)

El presidente Donald Trump empieza este lunes una intensa seguidilla de actos en cuatro estados claves, con la esperanza de recuperar el terreno perdido frente a su rival demócrata Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre.

Trump visitará Florida, Pensilvania, Iowa y Carolina del Norte en cuatro días, un recorrido exigente para el presidente estadounidense de 74 años, que afirma estar “inmunizado” contra el covid-19, diez días después del diagnóstico positivo que lo obligó a frenar su campaña. Tras el caótico debate de los candidatos y la confirmación de la infección, el republicano cedió terreno en las encuestas e intentará recuperar apoyos en las batallas que podrían definir la balanza del colegio electoral.

La campaña de Trump y la Casa Blanca no han indicado que se tomarán medidas adicionales de seguridad para prevenir la transmisión del virus entre los que viajan en el Air Force One, en el sitio del evento o en mítines programados. De todas formas, el presidente ha manifestado su intención de realizar actos de campaña todos los días hasta la votación del 3 de noviembre, incluso con más de una escala por jornada, pese a que solo hace unos días estuvo internado con reducidos niveles de oxígeno.

El sábado, Trump dio un discurso para sus seguidores desde el balcón de la Casa Blanca, un lugar poco utilizado por los mandatarios (Reuters)

Para su regreso al ruedo electoral, Trump deberá intentar galvanizar su base electoral jactándose de haber elegido a la magistrada conservadora Amy Coney Barrett para ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema. El Senado, controlado por los republicanos, aborda este lunes la audiencia de la jueza de 48 años, cuya confirmación, prácticamente garantizada, inclinará hacia el lado conservador el máximo tribunal del país por las próximas décadas.

“Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune”, dijo el el mandatario el domingo. “Tienen un presidente que es inmune. Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente”, agregó, en referencia a Biden.

Trump incluso afirmó, en un mensaje de audio dirigido a sus seguidores el domingo, que dio “totalmente negativo” al virus, una afirmación que no ha sido oficializada.

La cuestión de la inmunidad al covid-19 aún no está clara ya que los expertos no conocen con precisión ni la duración de ésta ni el nivel de protección que ofrecen los anticuerpos. Se han presentado algunos casos probados de reinfección, aunque no parecen ser masivos.

En un breve mensaje la noche del sábado, el médico Sean Conley afirmó que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus a otros. “Anticipo un regreso totalmente seguro del presidente a sus compromisos públicos”, escribió. “Alta total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no lo puedo tener (inmune) y no puedo contagiar. ¡Muy bueno saberlo!”, tuiteó Trump el domingo.

Florida, con un importante caudal de votantes cubanoamericanos, será la primera parada de la reanudación de los viajes de Trump (AFP)

Poco después Twitter etiquetó ese tuit con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación al covid-19.

En momentos en que la cifra de muertos por la pandemia en el país supera los 214.000, Biden marcha casi diez puntos, en promedio, por delante de Trump en las encuestas nacionales. Y también ha consolidado su ventaja en la intención de voto en los estados decisivos para la elección.

“En enero, dije que el presidente Trump era el peor líder posible para enfrentar a una crisis de salud pública”, tuiteó Biden la noche del domingo. “Y todo lo que hemos pasado en los meses siguientes han probado que era cierto”, agregó.

(Con información de AFP y AP)

