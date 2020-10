Trump condenó a “todos los supremacistas blancos”

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el jueves por la noche a “todos los supremacistas blancos” después de la controversia nacida de sus ambiguas declaraciones durante el debate que protagonizó junto a su oponente demócrata, Joe Biden.

“Lo he dicho varias veces, déjenme ser claro una vez más”, dijo el mandatario a Fox News.

“Condeno al Ku Klux Klan, condeno a todos los supremacistas blancos, condeno a los Proud Boys”, agregó refiriéndose a este grupo nacionalista al que había convocado a “retroceder y esperar” durante el debate.

Llamado el martes por la noche por el periodista Chris Wallasce para condenar explícitamente a los supremacistas blancos, el inquilino de la Casa Blanca esquivó ser determinante con una respuesta.

Luego agregó: "Proud Boys, retrocedan y esperen.

Visiblemente encantados con la respuesta presidencial, el grupo paramilitar adoptó de inmediato la frase, colocando un logo en las redes sociales que decía “Retrocedan, esperen”.

Miembros del grupo Proud Boys

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex vicepresidente Joe Biden intercambiaron insultos este martes en el primer debate, cuestionándose mutuamente sus capacidades en una noche tensa y caótica, a 35 días de las elecciones presidenciales. El candidato demócrata calificó de “payaso” a su rival, e incluso le pidió que se “calle”.

El mandatario interrumpió constantemente a Biden y lo corrigió varias veces. Incluso el moderador Chris Wallace le pidió que dejara hablar a su oponente ante lo cual Trump increpó al periodista: “Parece que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende”.

En un uno de los momento más candentes del debate, ante las constantes interrupciones de Trump, el candidato demócrata respondió fastidiado: “Bueno, no se puede decir una palabra con este payaso”.

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”, agregó Biden, en otro momento del debate.

“El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”, dijo Biden sobre el mandatario republicano.

Las interrupciones del mandatario estadounidense siguieron enojando al candidato demócrata, quien no podía responder a una pregunta del moderador del bloque sobre el futuro de la Corte Suprema.

Donald Trump y Joe Biden en el primer debate presidencial

“¿Vas aumentar la cantidad de miembros de la corte?”, “¿Vas aumentar la cantidad de miembros de la corte?”, preguntó Trump. “Él no quiere responder a la pregunta”, insistió.

“Caótico”, “agrio”, “crispado”. Esas fueron algunas de las definiciones que dejó el primer debate presidencial celebrado el martes por la noche entre el mandatario Donald Trump y su adversario demócrata, Joe Biden.

Por eso, en un comunicado publicado el miércoles, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que se introducirán “cambios”, con el objetivo de que los futuros cruces entre los candidatos sean “más ordenados”.

“El debate de anoche dejó claro que es necesario incorporar una estructura adicional al formato para los debates restantes con el objetivo de garantizar una discusión más ordenada de los temas”, afirma el comunicado.

Además, anticipan que la Comisión anunciará “a la brevedad” esos cambios, y que buscará añadir herramientas adicionales que sirvan a mantener del orden.

En efecto, el moderador Chris Wallace luchó por hacerse con el control del debate de 90 minutos en Cleveland debido a las frecuentes interrupciones, principalmente por parte de Trump.

