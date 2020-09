Cientos de expertos en seguridad nacional expresaron su apoyo a la candidatura de Joe Biden

El candidato demócrata Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque

Un grupo de 500 líderes en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos publicó este jueves una carta en la que expresan su apoyo a Joe Biden en las próximas elecciones y cuestionan al actual comandante en jefe, el presidente Donald Trump.

La carta está firmada por 200 generales y almirantes retirados, ex secretarios de defensa, embajadores e inclusive algunos republicanos de renombre. Entre ellos se destacan los secretarios de defensa de la era Obama, Ash Carter y Chuck Hagel, así como también el vice-secretario de defensa de la administración de George W. Bush, Eric Edelman.

“Amamos a nuestro país, y desafortunadamente, tememos por él (…) La pandemia del Covid-19 ha demostrado que Estados Unidos necesita un líder con principios, inteligente y responsable. Necesitamos un presidente que entienda, como dijo el Presidente Harry S. Truman, que ‘desligarse de la responsabilidad es algo que se acaba aquí’”, dice uno de los pasajes de la carta.

Es una tradición en Estados Unidos que altos rangos del ejército activos o recientemente retirados no realicen declaraciones políticas. Se trata de un principio que se ha mantenido por años para asegurar la neutralidad política del ejército.

Por ese motivo, entre tantos firmantes, llaman la atención dos nombres que ni han ocupado cargos políticos (como lo es la secretaría de Defensa): El del General Retirado de la Fuerza Aérea, Paul Selva, y el Admirante retirado Paul Zukunft.

Selva llegó a su rango más alto durante la administración de Barack Obama pero se mantuvo activo hasta agosto de 2019. Al momento de su retiro era el segundo militar de mayor rango en el país, con el cargo de Vice-Presidente del la Junta de Jefes del Estado Mayor. Zukunft, por su parte, llegó a ser Comandante de la Guardia Costera y se retiró en junio de 2018. En consecuencia, ambos actuaron bajo las órdenes de Donald J. Trump como comandante en jefe.

La carta indica que la administración actual no ha sido exitosa a la hora de abordar temáticas de seguridad nacional como el calentamiento global, el programa nuclear de Corea del Norte, la influencia rusa y la guerra comercial con China.

“Gracias a su actitud desdeñosa, y a sus fallas, nuestros aliados ya no confían en nosotros ni nos respetan, y nuestros enemigos no nos temen (…) el Presidente no está a la altura de la enorme responsabilidad que su cargo representa”, escribieron.

Además de criticar al Presidente Trump, la carta apoya a Joe Biden diciendo que él “nunca vendería a nuestros aliados para satisfacer a déspotas”.

Tal vez alertado acerca de la inminente publicación de la carta, el pasado 10 de septiembre el presidente Trump se adelantó al tema y dijo en rueda de prensa que había tensiones con algunos altos cargos militares.

“No voy a decir que los militares están enamorados de mí, los soldados lo están. La gente en los altos mandos del Pentágono probablemente no me quiere porque lo único que quieren ellos es pelear en guerras para que estas maravillosas compañías hacen bombas estén contentas”, afirmaba Trump.

Una declaración de este estilo de un comandante en jefe es tan inusual como la carta firmada por los altos mandos militares retirados. El acuerdo tácito de que los militares se mantendrían por fuera de la política y de que el Presidente siempre los defendería es otra de las cosas que en este 2020 están funcionando diferente.

