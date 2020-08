Bill Clinton aseguró que la presidencia de Donald Trump se caracteriza “por el caos” y por su incapacidad para asumir la “responsabilidad” del cargo

Bill Clinton durante su intervención en la convención demócrata. 2020 Democratic National Convention/Pool via REUTERS

El expresidente Bill Clinton (1993-2001) lamentó este martes que la Presidencia de Donald Trump se caracterice “por el caos” y la incapacidad para asumir la “responsabilidad” que conlleva el cargo, por lo que señaló que la “única opción” es el precandidato demócrata Joe Bien.

“En un momento como el actual, el Despacho Oval debería ser el centro de mando. En su lugar, es un centro de tormentas. Solo hay caos. Solo una cosa no cambia - su determinación para negar responsabilidad y eludir la culpa”, subrayó Clinton durante la Convención Nacional Demócrata, que se desarrolla virtualmente.

“Una elección presidencial es la entrevista de trabajo más importante del mundo. Al final, contratamos a un líder para que nos ayude a resolver problemas, crear oportunidades y darles a nuestros hijos un mejor mañana. Esa es una tarea difícil este año, con el brote de covid-19 en camino de matar a 200,000 personas (en EEUU) y destruir millones de empleos y pequeñas empresas”, dijo el presidente de EEUU.

“Solo cuando el covid explotó en más estados, animó a la gente a usar mascarilla. Para entonces, muchos más estaban muriendo. Cuando se le preguntó sobre el aumento de muertes, se encogió de hombros y dijo: ‘Es lo que es’”, añadió.

“¿Pero tenía que ser así? No. El covid nos golpeó mucho más fuerte de lo necesario. Tenemos solo el 4% de la población mundial, pero el 25% de los casos de covid del mundo. Nuestra tasa de desempleo es más del doble que la de Corea del Sur, 2 1/2 veces la de Reino Unido y más de tres veces la de Japón”, añadió.

El candidato presidencial y ex vicepresidente demócrata Joe Biden aparece por video desde Delaware al comienzo de la virtual Convención Nacional Demócrata de 2020 en Milwaukee, Wisconsin, EEUU, el 17 de agosto de 2020. Convención Nacional Demócrata 2020/POOL vía REUTERS

"Donald Trump dice que lideramos al mundo. Bueno, somos la única gran economía industrializada cuyo índice de desempleo se ha triplicado. En un momento como este, la Oficina Oval debería ser un centro de mando. En cambio, es un centro de tormentas. Solo es caos. Una sola cosa nunca cambia: su determinación a negar responsibilidad y culpar a otros".

“Nuestro partido está unido ofreciéndote una opción muy diferente: un presidente trabajador. Un hombre con los pies sobre la tierra que hace su trabajo. Un hombre con una misión: asumir responsibilidad, no repartir culpas; concentrar, no distraer; unir, no dividir. Nuestra opción es Joe Biden”.

Esta noche participaron también el expresidente Jimmy Carter y la legisladora por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Para la jornada del miércoles, se espera que el expresidente Barack Obama dé un discurso en la convención.

El cónclave demócrata, que antes del coronavirus iba a desplazar a miles de personas a la ciudad de Milwaukee (Wisconsin), se celebra en modo remoto desde distintos lugares del país y salones privados.

Con información de EFE

