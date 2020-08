El triste y honesto obituario de unos padres que perdieron a su hijo

Cody James falleció la semana pasada (Foto: Facebook@Cody James)

Cody James Holland era un oficial penitenciario de Nueva York de 25 años. Sin embargo, el pasado 8 de agosto falleció después de haber estado en un accidente de automóvil, mientras manejaba borracho. Esto fue un duro golpe para sus familiares, por lo que decidieron escribir una brutal advertencia dentro de su obituario.

“Cody James nos dejó el 8 de agosto de 2020, como resultado de las lesiones sufridas por ser un idiota. ¡Bebía, conducía y no usaba el cinturón de seguridad! ¡Por favor, no sean idiotas!”, advirtió el obituario.

Esta cruda frase no fue del agrado de todo el mundo, pero la madre de Cody, Colleen Lynch confesó que quisieron honrar a su hijo de manera graciosa, pero honesta para que nadie más cometa los mismo errores.

“Lo siento si no creen que esto fue apropiado, pero fue difícil y es honesto. Amo a este niño más de lo que nadie pueda imaginar. Mi hermoso, inteligente y guapo chico... Lo llamé idiota porque estaba haciendo cosas idiotas. Si este obituario hace que una sola persona reconsidere beber y conducir, no me arrepiento de nada”, escribió Lynch en su cuenta de Facebook.

Cody James estaba bajo los efectos del alcohol (Foto: Facebook)

A pesar de esta cruda frase, los familiares de Cody también decidieron recordarlo por su graciosa personalidad y el amor que le dio tanto a familiares como a amigos.

“El hombre. El mito. La leyenda. ¡Un tipo duro con un gran corazón! Amigo de la mayoría, enemigo de algunos. Amaba con todo su corazón. Cody amaba a su familia, tanto biológica como a aquellos que seleccionó para ser su familia”, decía el escrito.

También se aseguraron de adentrarse a fondo en los gustos de Cody, ya fueran en las cosas más simples que amó hacer, o en las más ridículas como el exhibicionismo.

“Amaba sus camisetas negras, sus camiones, su motocicleta, su perro, su novia, sus armas, cazar y pescar con sus amigos y familiares. No necesariamente en ese orden. Le encantaba el bistec, los masticables y la cerveza. De nuevo, ¡no en ese orden! Le encantaba Sour Patch Kids, Swedish Fish, Shania Twain (”You Make Me Feel Like a Woman”, ¡esperamos que lo haya hecho al menos una vez!). ¡Amaba su dedo medio y mostrar su trasero al mundo!”, lo describen dentro de un párrafo.

La familia describió que James en el fondo era una persona que amaba a sus seres queridos (Foto: Facebook)

Los familiares de Cody se aseguraron de recordar las travesías de su juventud, así como el peculiar estilo que lo distinguía de los demás compañeros.

“En su juventud, estaba bastante seguro de que era un gangster. Cadenas de oro, sombrero a los lados y pantalones hasta los tobillos. Algunas cosas no cambian. Creció, pero todavía le encantaban las camisetas inapropiadas, las gorras y las hebillas grandes de los cinturones”, especificaron los familiares.

La familia afirmó que aunque en su juventud Cody “a veces iba a la escuela” y le dijo a su familia que quería ser una estrella porno, rectificó su camino y se convirtió en un oficial del estado de Nueva York.

“Cody jugó duro y vivió la vida como quería. Su dicho favorito era ‘¡No me digas qué hacer, yo hago lo que quiero!’ [...] ¡Cody también está dejando atrás a muchos amigos de toda la vida a quienes amaba ferozmente!”, agregó el tributo.

La familia pidió a los invitados del funeral que llevaran la ropa en la que más cómodos se sintieran, pues era lo que hubiera querido Cody. Y que en vez de llevar arreglos florales, hicieran una donación a nombre del joven en la Cooperativa de Crédito Federal St. Lawrence.

