Conmoción en EEUU por la muerte de una familia entera en un accidente de tránsito: la madre estaba embarazada

(Foto: especial)

El accidente mortal que sufrió una familia el pasado sábado mientras viajaban por una carretera del condado de North St. Louis, ha conmocionado a Missouri.

Travon Nelson, de 22 años, manejaba el vehículo Toyota RAV4. Junto a él, en el asiento del copiloto, iba sentada la madre de sus dos hijos, Kristy Monroe, de la misma edad. Además, en la parte trasera del auto se encontraban sus dos niños, Travon Jr, de dos años, y Kaniya, una bebé de solo siete meses; a los que acompañaba el hermano del conductor, Samuel Nelson, de 16. Ninguno de los pasajeros sobrevivió al siniestro, que se produjo alrededor de las 17:00 horas.

Según los investigadores de la Patrulla de Carreteras de Missouri, el incidente ocurrió cuando Travon Nelson perdió por un instante el control de la camioneta. Se desvió demasiado hacia la izquierda de la carretera, y al intentar reincorporarse abruptamente al carril derecho, un vehículo Nissan les golpeó por detrás.

(Foto: especial)

El impacto fue tan fuerte que la camioneta en la que viajaba la familia volcó y dio varias vueltas por el camino. Kristy Monroe, que estaba embarazada en el momento del accidente, murió en el acto, al igual que el bebé que esperaba.

“Oh Dios mío, he estado llorando desde entonces”, relató a la televisora KMOV4 Yolanda Talley. “Escuché los gritos. Los escucho cada vez que alguien muere aquí. Los miembros de la familia estaban justo aquí, gritando y chillando y heridos”.

Ella fue quien llamó a emergencias tras el accidente. Muchos otros vecinos y conductores se acercaron e intentaron ayudar a los heridos. Pero en las siguientes horas, los niños, su padre y su tío, también perdieron la vida a causa de las graves lesiones.

(Foto: KSDK)

Los familiares de los fallecidos explicaron que aunque Kristy Monroe ya no mantenía una relación sentimental con Travon Nelson, se había acercado a la ciudad con sus hijos para que pudieran celebrar todos juntos el Día de la Madre, que se festeja cada 10 de mayo. Los seres queridos de ambos, se encuentran derrumbados por la tragedia.

“Fue el peor Día de la Madre de mi vida. Qué manera de pasarlo. Estoy sin palabras. Me duele”, dijo al diario Five on Your Side Kennesa Thompson, quien perdió en el incidente a dos de sus hijos, Samuel y Travon.

“No puedo creerlo. La última vez que vi a Samuel fue el sábado por la mañana, y a Travon lo vi por última vez el jueves”, añadió Kenessa Thompson.

Según relataron los familiares de Travon, el joven era un padre amoroso y cariñoso, y tenía en total cinco hijos de entre 7 meses y cinco años.

Por su parte, Yolanda Talley le contó a KMOV4 que el camino en el que la familia perdió la vida, ubicado en la carretera Lucas and Hunt Road, cerca de Jennings, está muy maltrecho y lleno de baches. Por allí, los conductores suelen circular a gran velocidad, así que los accidentes son frecuentes.

Las autoridades confirmaron que las cinco personas que viajaban a bordo del vehículo familiar llevaban puesto el cinturón de seguridad. El conductor del Nissan, Larry Boyd, de 54 años, se encuentra actualmente internado en el hospital con heridas graves.

