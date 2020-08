Jeff Bezos vendió acciones de Amazon por USD 3.100 millones

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon (Europa Press/DPA)

Jeff Bezos redujo su participación en Amazon mediante la venta de acciones por un valor aproximado de USD 3.100 millones en los primeros días de agosto.

La persona más rica del mundo vendió más de 902.000 acciones en la última semana, según los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores. Ello no significa que esté renunciando a gran parte de su dominio en el gigante teconológico que fundó: todavía posee más de 50 millones de papeles de la empresa. Es decir, en los últimos días vendió menos del 2% de sus títulos.

A principios de este año había vendido otros 2 millones de acciones, por un valor de USD 4.100 millones en ese momento, como parte de un plan de negociación preestablecido. Para Bezos, esto representa un cambio respecto de años de moderación relativa en la reducción de su participación, incluso cuando en 2017 el valor de su participación en Amazon superaba las 12 cifras.

El empresario había dicho que planea vender acciones por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares cada año para financiar su compañía de cohetes, Blue Origin, pero las últimas ventas son muy superiores a esa cifra, posiblemente por el fuerte salto del valor de las acciones de Amazon.

Bezos posee USD 189.800 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su fortuna ha aumentado considerablemente este año, debido a que las acciones de Amazon subieron 73%, al convertirse en un bien esencial para el comercio durante la pandemia.

La fortuna de Jeff Bezos creció especialmente durante la pandemia de coronavirus (Bloomberg)

Las espectaculares ganancias de Bezos y otros titanes de su industria han puesto a las Big Tech bajo un mayor escrutinio. Bezos testificó ante el Congreso el mes pasado junto con los jefes ejecutivos de Facebook Inc., Apple Inc. y Alphabet Inc. para defender su poder e influencia. También está destacando la creciente desigualdad de ingresos con la economía de EE.UU. entrando en su peor crisis económica desde la Gran Depresión.

“En el siglo XIX, tuvimos a los Barones Ladrones. En el siglo XXI, tenemos a los ‘Cyber Barones’”, dijo el representante Jamie Raskin, un demócrata de Maryland, a los CEOs en la audiencia del 29 de julio. “Y queremos asegurarnos de que el extraordinario poder y la riqueza que han sido capaces de acumular no se utilice en contra de los intereses de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y no contra el libre mercado en casa.”

En su discurso de apertura ante el Congreso, Bezos, que nació de madre soltera y fue adoptado por su padre, inmigrante cubano, cuando tenía cuatro años, se refirió a su humilde educación: “Nací en una gran riqueza, no monetaria, sino como se dijo, la riqueza de una familia amorosa, una familia que fomentaba mi curiosidad y me animaba a soñar en grande”.

Jeff Bezos en la audiencia por teleconferencia ante el Congreso

El mayor golpe a la riqueza de Bezos fue su divorcio el año pasado. Su ex-esposa MacKenzie Scott recibió un 4% de participación en Amazon como parte de la división. Scott, que ahora vale 61.600 millones de dólares, es la 13ª persona más rica del mundo.

Scott, de 50 años, ha donado recientemente unos 1.700 millones de dólares a varias causas, como la equidad racial, el cambio climático y la salud pública. La novelista se ha comprometido a regalar la mayoría de su riqueza.

Muchas de las personas más ricas del mundo se han hecho más ricas en 2020. El patrimonio neto de Elon Musk se ha duplicado con creces hasta alcanzar los 70.000 millones de dólares, el indio Mukesh Ambani ha ganado 21.000 millones de dólares para llegar a los 80.000 millones de dólares y Mark Zuckerberg vale ahora 94.500 millones de dólares tras añadir 16.000 millones de dólares. Pero Bezos se está adelantando mucho a la manada. Es 70 mil millones de dólares más rico que el cofundador de Microsoft Corp. Bill Gates, el segundo hombre más rico del mundo.

Bezos está ahora en la ruta hacia quebrar otro récord: una fortuna que supere los 200 mil millones de dólares.

(Con información de Bloomberg)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Jeff Bezos y 7 grandes lecciones de retórica para hablar en público

Los líderes tecnológicos más importantes del mundo testificaron ante el Congreso para defender su modelo de negocios

Los más ricos de América Latina incrementaron sus fortunas en casi USD 50 mil millones durante la pandemia