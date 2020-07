Steve Hanke: “Veo un futuro muy oscuro en todos lados después de la pandemia, no sólo en América Latina”

El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la universidad Johns Hopkins, participó este viernes en una videoconferencia organizada por la Fundación Libertad e Infobae y realizó un análisis del efecto que tendrá en el mundo la pandemia del coronavirus una vez que concluya.

Hanke, también investigador del centro de estudios CATO Institute en Washington DC, resaltó que la próxima crisis es “inusual” porque “mucha de la gente que ahora está a cargo de pedir las cuarentenas y dictar las reglas del juego es la gente de la salud pública. Y eso es un gran problema porque esas personas tienen una ideología con un completo desprecio por las empresas privadas”.

“América Latina tiene una atracción fatal al estatismo, el intervencionismo, el populismo, todas cosas que están en contra de las libertades. Diría que América Latina tiene una atracción fatal a ideas que están en contra de la libertad. Ese es el problema. Pero no es solo América Latina. Porque veo un futuro muy oscuro para todos lados después de la pandemia, no solo América Latina. Porque una cosa es tener una crisis económica, bancaria o cambiaria. Otra es tener una pandemia donde quienes están en control vienen de las escuelas de salud pública. Ellos vienen y dicen que necesitamos más control gubernamental”, declaró Hanke.

“Desde su punto de vista, todas las ideas en contra de las libertades son buenas. Nos mantienen seguros, sanos. Este grupo, si pudiera, dictaría cuántas horas deberíamos dormir todas las noches y demás. Es un control pormenorizado del humano, para meter al humano en un molde que satisfaga a los funcionarios de salud pública”, remarcó sobre la creciente influencia de los epidemiólogos desde el brote de coronavirus en diciembre de 2019.

Y agregó: “Con la pandemia has aumentado la intrusión del estado. Y la esfera de la libertad se reduce. Has aumentado el estado. Las libertades económicas y personales están restringidas después de la crisis. Y estoy anticipando que tendremos una gran contracción de la libertad después de que la pandemia pase. Porque todos esos programas creados por la pandemia se quedarán”.

“Esta crisis es inusual. Porque en Argentina generalmente hay crisis de cambio monetario, ese es el gran tema, y el problema asociado: la crisis de bancos. Pero esta es una crisis diferente. Es una crisis de salud pública. Y mucha de la gente que ahora está a cargo de pedir las cuarentenas y dictar las reglas del juego es la gente de la salud pública. Y eso es un gran problema porque esas personas tienen una ideología con un completo desprecio por las empresas privadas. Si vas a cualquier escuela de salud pública, esa es la ideología en términos simples”.

Hanke puso como ejemplo la respuesta al brote en el Reino Unido. “Allí la NHS (Servicio Nacional de Salud) es como una religión. Es lo que viene después de la reina. No pueden hacer nada mal. Pero resultó que allí el récord de casos de COVID-19 fue terrible. Se hizo un trabajo terrible... Pero ahora ves la BBC o cualquier diario local y no vas a ver nada más que alabanzas a la NHS”.

También habló de la reacción sueca y por qué fue un caso único: “En Suecia no hubo cuarentena y la economía siguió activa. Resulta que en la Constitución de Suecia, creada en el siglo diecisiete, se prohíbe cualquier interferencia del gobierno en movimientos internos o externos de suecos, al menos que sean tiempos de guerra, esa es la única excepción. No puede haber restricciones en los movimientos de la ciudadanía. Entonces sería inconstitucional para Suecia el encerrarse durante la pandemia. Es el único país que tiene una Constitución así, y por eso es un gran blanco de observación de la prensa internacional. Los observadores no pueden tomar ningún asunto de Suecia sin encontrarle algún giro negativo en la historia”.

Por otro lado, consultado sobre la creciente tensión entre Estados Unidos y China que puede afectar al resto del mundo, Hanke consideró que “sí cree que puede haber un problema militar” entre ambas potencias. “Puede ser por un accidente que provoque una escalada. Pero no veo una guerra caliente, como tropas de EEUU invadiendo territorio chino o algo así. Pero sin dudas la tensión aumentará, no decrecerá”, concluyó.

