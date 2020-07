Arrestaron a un sospechoso por el terrible asesinato del millonario y CEO, Fahim Saleh: era su asistente personal

(Foto: Twitter)

La mañana de este viernes se dio a conocer el arresto de una persona presuntamente relacionada con la muerte del empresario, Fahim Saleh, de 33 años, quien fue asesinado y desmembrado en un condominio de lujo de Nueva York.

Tyrese Devon Haspil, de 21 años, era asistente personal del joven millonario y se espera que se denuncie formalmente por asesinato en segundo grado y otros delitos.

Los detectives creen que el motivo del asesinato pudo deberse a que Saleh habría descubierto que su asistente le había robado decenas de miles de dólares, pese a ello, el CEO no presentó denuncia alguna, en cambio estableció un plan de pago para que le devolviera el dinero, dijo uno de los funcionarios, informó The New York Times.

Se esperaba que la policía anuncie el arresto de manera formal y ofrezca detalles del caso en una conferencia de prensa más tarde este mismo viernes.

Fotografía del bloque de apartamentos en el que Fahim Saleh fue asesinado, en el número 265 de Houston Street (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Fahim Saleh, fundador y CEO de la empresa Gokada, una aplicación que ofrece viajes en motocicleta en Nigeria, fue asesinado en un condominio de lujo de Nueva York. Las autoridades confirmaron que el cuerpo del emprendedor millonario de 33 años fue desmembrado por su agresor.

En la tarde del martes, la hermana de Saleh se dirigió a la casa del CEO para comprobar que se encontraba bien. Cuando llegó al exclusivo departamento, ubicado en el número 265 de la calle Houston Street, en el Lower East Side de Manhattan, encontró junto con la sala de estar un torso humano. Cerca, había una sierra eléctrica aún conectada a la corriente.

Al registrar el piso, los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York hallaron la cabeza de la víctima y sus extremidades en el interior de bolsas de plástico, según confirmó la policía a medios locales.

“Tenemos un torso, una cabeza que fue seccionada, brazos, y piernas. Todo está todavía en la escena. Aún no tenemos un móvil del crimen”, dijo en declaraciones a Daily News el portavoz de policía, Carlos Nieves.

El miércoles, la policía metropolitana informó de la muerte de Fahim Saleh a través de un comunicado, y confirmó que investigan un homicidio, aunque en el escrito no proporcionaron más información sobre los hechos.

Cámaras de vigilancia del edificio captaron las últimas imágenes del joven empresario subiendo al ascensor junto a un extraño vestido de negro (Foto: Reuters/ Temilade Adelaja/ archivo)

El empresario fue visto por última vez con vida el lunes en la noche. Ese día, las cámaras de vigilancia de su edificio captaron cómo se subió al elevador, junto a un hombre vestido de negro. Ese sujeto sería el principal sospechoso de los investigadores, según explicó una fuente policial a la cadena CNN, quien también reveló que el elevador del condominio se detiene directamente en el interior de las viviendas.

La policía cree que el agresor subió con Saleh hasta el piso, y al llegar al nivel del CEO empezó a agredirle. El hecho de que la sierra estuviera aún conectada a la electricidad cuando la hermana de la víctima llegó el martes en la tarde, hace pensar que el asesino aún se encontraba allí, y se vio forzado a huir por alguna salida alterna.

Ahora, los agentes tratan de descubrir cómo abandonó el sospechoso el edificio, y el motivo del cruento ataque. En Twitter, la compañía Gokada confirmó la muerte de su fundador.

“Informamos con profunda tristeza acerca del fallecimiento y la trágica pérdida de nuestro fundador y CEO, Fahim Saleh. Fahim era un gran líder, una inspiración y luz positiva para todos nosotros. La visión y la creencia de Fahim en nosotros nos acompañará para siempre, y le extrañaremos muchísimo. Gracias por entender, a medida que superamos esto”, se lee en el mensaje.

Desde que el joven emprendedor fundó Gokada en 2018, la aplicación de servicio de taxi en motocicleta se volvió famosa en Nigeria, donde este tipo de transporte permite a los usuarios ahorrarse la congestión del tráfico. En menos de dos años, la compañía recaudó más de 5 millones y contrató a 800 conductores, pero a principios de este 2020 surgieron los problemas, cuando en febrero Lagos prohibió este tipo de servicios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y disminuir los accidentes.

Entonces, Saleh filmó un video en el que suplicó a las autoridades de la ciudad nigeriana levantar la prohibición para poder mantener los empleos.

En la escuela secundaria, Saleh comenzó a demostrar su talento como emprendedor (Foto: Twitter)

¿Quién era Fahim Saleh?

Desde la adolescencia, Fahim Saleh, nacido en 1986 e hijo de inmigrantes de Bangladesh, se destacó como joven emprendedor. Ya en la escuela secundaria, creó su primer proyecto de éxito, PrankDial.com, un sitio web de llamadas telefónicas de broma pregrabadas, que le reportó unos beneficios de más de 10 millones de dólares desde su lanzamiento.

Durante su época en la Universidad de Bently, una institución académica privada y especializada en carreras empresariales, Saleh creó la firma de inversión en capital de riesgo Adventure Capital, que apostaba por startups de servicios de viajes en países como Bangladesh y Colombia.

En 2015, se convirtió en cofundador de la app Pathao, una popular empresa que ofrece trayectos a sus clientes en Bangladesh y Nepal. Solo tres años después, creó Gokada, que según explicó el CEO era “uno de las mejores cosas”, que había hecho, y que registró numerosos beneficios hasta que surgieron los problemas a principios de 2020.

En un comunicado, la familia de la víctima quiso honrar su memoria y explicó que el joven era “mucho más” de lo que aparece en estos días en la prensa.

“Los titulares hablan de un crimen que todavía no entendemos”, dice el comunicado. “Fahim es más que lo que estás leyendo. Él es mucho más. Su mente brillante e innovadora llevó a todos los que eran parte de su mundo en un viaje, y él se aseguró de no dejar a nadie atrás”.

“No hay palabras o actos que nos brinden consuelo, a excepción de la captura de la persona que exhibió nada más que maldad sobre nuestro ser querido. Necesitamos y urgimos al Departamento de Policía de Nueva York y otros miembros de las fuerzas de la ley a llegar diligentemente al fondo de este horrible crimen y conseguir justicia para Fahim”.

