La Guardia Nacional de EEUU desplegó unos 43.000 militares en el país para contener las protestas por George Floyd

Soldados de la Guardia Nacional de Minnesota hacen guardia el 4 de junio de 2020 en las afueras de instalaciones de seguridad pública del condado de Hennepin antes de la audiencia de lectura de cargos a tres ex policías de Minneapolis por la muerte de George Floyd (REUTERS/Adam Bettcher)

La Guardia Nacional ha informado de que ya ha desplegado a más de 43.300 militares en todo Estados Unidos para contener los disturbios relacionados con las protestas por la muerte de George Floyd en manos de un policía en Minneapolis.

“Hoy hay más de 43.300 miembros de la Guardia Nacional desplegados en 34 estados y el D.C. en apoyo a las fuerzas de seguridad ante los disturbios civiles, mientras que hay más de 37.000 militares de la Guardia que siguen apoyando a la respuesta por la COVID-19”, publicó la Guardia Nacional en su cuenta oficial en Twitter.

Estas cifras suponen un despliegue adicional de 1.800 militares con respecto al viernes, lo que refuerza la tesis de la respuesta “dura” que defiende el presidente estadounidense, Donald Trump, que señala a anarquistas y antifascistas como responsables de los disturbios.

Las protestas comenzaron en Estados Unidos tras difundirse un video en el que se puede ver como un policía blanco presiona con su rodilla el cuello de Floyd contra el suelo durante casi nueve minutos en Minneapolis. El responsable de la muerte y tres agentes más están imputados el primero por asesinato y los otros dos por colaboración y complicidad.

Miembros de la Guardia Nacional de DC se preparan después de un breve descanso de hacer guardia en el Monumento a Lincoln durante las protestas en DC por la muerte de George Floyd el 4 de junio de 2020. Jim Lo Scalzo/Pool vía REUTERS

A cinco meses de las elecciones presidenciales y en un momento en que Estados Unidos todavía lucha contra el coronavirus, la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis generó una ola de protestas que este sábado congrega a decenas de miles de personas en Washington.

El homicidio abrió el debate sobre la brutalidad policial y las desigualdades que fueron agudizadas por la crisis de la pandemia, que mostró que los ciudadanos negros sufren tasas de mortalidad desproporcionadas, con mayores tasas de desempleo.

En Washington, la alcaldesa demócrata Muriel Bowser está enfrentada con Trump después de que el lunes el mandatario ordenara reprimir una protesta frente a la Casa Blanca. El viernes la alcaldesa rebautizó este punto de la ciudad como Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y activistas pintaron ese mensaje en el pavimento con letras amarillas.

Un letrero de la renombrada calle Black Lives Matter Plaza se ve cerca de la Iglesia Episcopal de St. John's el 5 de junio de 2020 (REUTERS/Carlos Barria)

El mensaje 'Black Lives Matter' fue escrito por manifestantes en 16th Street cerca de la Casa Blanca (EFE/CARLOS VILAS DELGADO)

En medio de las movilizaciones, aumenta el debate en Estados Unidos sobre la represión de las protestas, que son las más importantes desde la década de 1960 durante la época de la lucha por los derechos civiles.

La difusión de unas imágenes en Buffalo, Nueva York, que mostraban a un policía empujando a un anciano y un contingente de agentes pasando por el lado mientras el hombre sangraba por los oídos provocó indignación y dos agentes fueron suspendidos.

Esta serie de protestas plantea uno de los grandes desafíos a la presidencia de Trump. El mandatario condenó la muerte de Floyd pero también se refirió a los manifestantes como “matones” y “terroristas” y ha sido acusado de exacerbar las tensiones.

La preocupación por el coronavirus

El prestigioso epidemiólogo y científico de salud pública de Harvard Eric Feigl-Ding manifestó su preocupación por las grandes concentraciones y la posible propagación del coronaviurs en las mismas.

“Para que conste: estoy nervioso por las grandes manifestaciones durante la pandemia. El área de DC y Maryland / Virginia aún no han contenido bien la epidemia”, comenzó su mensaje en Twitter. Y agregó: “Definitivamente use máscaras, pero no son infalibles. Por favor manténganse a salvo”.

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 922 muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó el total a 109.042. La cantidad de nuevos casos positivos, en tanto, superó los 22.000 y ya se acerca a los 1,9 millones.

Como dato positivo se destaca el hecho que la ciudad de Nueva York -epicentro de la pandemia en el país durante su punto álgido- no reportara muertes como consecuencia del virus por primera vez desde el pasado 12 de marzo.

“Ante desafíos extraordinarios, los neoyorquinos han hecho todo lo posible para mantenerse seguros durante la crisis”, dijo a medios locales la portavoz del ayuntamiento, Avery Cohen, quien añadió: “Con la esperanza en el horizonte, continuaremos haciendo todo lo posible para reabrir de manera segura sin perder de vista el progreso que hemos logrado”

Con información de EuropaPress y AFP

