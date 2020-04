Profesor fue despedido después de filtrar una indiscreción en TikTok

Un profesor de la Universidad de Miami fue despedido después de ser expuesto en TikTok (Foto: Instagram@univmiami)

Durante la pandemia por el coronavirus y la subsecuente cuarentena a la que se ha enfrentado el mundo, se han tenido que adoptar nuevas formas tanto de trabajar, como de aprender desde casa.

A pesar de los problemas que han tenido algunos profesores al dar clases en línea, nadie ha sufrido las consecuencias como John Peng Zhang, profesor de la Universidad de Miami, quien al compartir su pantalla con los alumnos de su clase, accidentalmente dejó ver su gusto por las “chicas universitarias con gran busto”.

Después de que algunos alumnos se dieran cuenta de la pestaña que estaba en el escritorio digital de su profesor, uno de ellos grabó un vídeo para la red social TikTok, y lo publicó. Sin embargo, éste captó la atención de directivos de la universidad, quienes despidieron Zhang.

Tras unas cuantas horas, el vídeo que mostró al profesor y a su buscador de internet se hizo viral en la red social con 800,000 reproducciones de los 8 segundos, y la conexión con la escuela se hizo evidente gracias a que mostraba “miami.edu” dentro de la URL. Horas después el clip fue eliminado de TikTok.

Uno de los alumnos hizo un TikTok de la clase (Foto: Captura de pantalla)

Pero ya era tarde, pues 24 horas después de haber esparcido el vídeo, capturas de pantalla y grabaciones del mismo fueron compartidas a populares páginas de Instagram, lo que tuvo como consecuencia que millones lo vieran.

“Tenía amigos de otras escuelas que lo vieron e incluso lo compartieron conmigo”, compartió Ethan Hartz al diario de la universidad, The Miami Hurricane.

Tras hacerse popular, el profesor habló acerca del incidente en la clase siguiente. “No sé lo que pasó. No la vi, pero me parece que el resto de ustedes sí lo hizo. Mis disculpas a toda la clase”, se excusó el profesor. Después de esto, Zhang envió un correo a sus alumnos en el que dijo que indagaría acerca de la situación, pero pidió que dejaran de compartir el link, según el diario.

Hubo por lo menos dos clases más en las que todo fue normal, pero después de un tiempo el profesor desapareció, dejando a algunos alumnos solos en la reunión de Zoom por más de 20 minutos. Durante estos, el jefe de departamento, Robert Plant les informó que la clase estaba cancelada. Ésta se convirtió en la única comunicación que los estudiantes recibieron por parte de la administración.

Tras compartir la pantalla, los alumnos se dieron cuenta de los gustos de Zhang (Foto: Captura de pantalla)

Muchos alumnos empezaron a compartir su preocupación, pensando en que algo malo había pasado. Un día después las instrucciones del curso cambiaron y los nombres de los profesores también: Gery Perez y Maikel Espinosa estarían a cargo del nuevo programa que tenía nuevos temas y cuya plataforma fue cambiada a Blackboard.

“Mi primer pensamiento del incidente es que fue gracioso. Pero después me sentí culpable de haberlo compartido, incluso con la gente más cercana”, explicó Hartz, quien se dio cuenta de las implicaciones que podría tener para el profesor.

El chico que hizo el vídeo de TikTok expresó el mismo pensamiento y explicó que esa fue la razón por la que borró el vídeo.

“Me sentí mal acerca de la atención que estaba recibiendo. No quería que perdiera su trabajo, pensé que estaría bien. En verdad me sentí muy mal por él”, admitió el joven que no quiso ser nombrado en el medio universitario.

El profesor no se dio cuenta que tenía contenido inapropiado marcado como importante (Foto: Pixabay)

No obstante, hubo quienes no lo encontraron gracioso e incluso advirtieron a sus compañeros acerca de las consecuencias. Jade Johnson, fue una de las alumnas que advirtió acerca de esto, pues no quería que nada le pasara al profesor. Johnson explicó que ella experimentó problemas personales a principios del año, y fue Zhang quien se preocupó más que otros profesores, y que le pareció sincero al respecto.

“Éste es el sustento de alguien. Les dije a mis amigos que este hombre podría perder su empleo. Él era el único de los profesores a quien le preocupaban sus alumnos. Creo que el haberlo despedido es algo extremo, porque no hizo nada ilegal”, argumentó Johnson.

Pero no todos concuerdan con esta opinión, esto debido a lo específico de su búsqueda en la pornografía: chicas universitarias.

“Fue el hecho de que es profesor universitario y guardó un vídeo en sus marcadores que describe a las chicas universitarias. Un vídeo para ver una y otra vez”, describió Samantha Hill, una de sus alumnas.

Alumnas de la universidad aceptaron que sería incómodo tener que hablar con el profesor tras el incidente (Foto: Instagram@univmiami)

Hill tiene respaldo, pues numerosas chicas piensan lo incómodo que sería mantener una conversación, al haberse enterado de esa información. “Es difícil no pensar que te está mirando así. No prendería mi cámara... no quiero que me mire”, enfatizó una joven.

Por lo pronto, la escuela no ha aclarado la situación, tratando de librarse con un correo electrónico muy vago, y solamente hicieron una declaración al periódico de la universidad.

“La Universidad de Miami investiga agresivamente todas las quejas de comportamiento inapropiado o acoso sexual. Después de recibir una queja a través de la línea directa de ética de la Universidad, el incidente fue investigado por la Oficina del Rector, el investigador del Título IX y la Escuela de Negocios Miami Herbert”, declaró la institución sin algún otro comentario.

