Otro punto incierto es lo que va a suceder con la denuncia por acoso sexual que hizo la semana pasada Tara Reade, una ex asesora de Biden. El hecho habría ocurrido en 1993 cuando el ex vicepresidente era senador y, por ahora, no pareciera haber mucho fundamento o pruebas, pero seguramente el equipo de Trump debe estar buscando frenéticamente más información. Hay rumores en el Capitol Hill de que “hay más casos que los republicanos los van a ir sacando de a poco”. Biden tendrá que salir a dar explicaciones cuanto antes y en el medio de la pandemia. Va a competir con las terribles fotos de los cadáveres apilados en los pasillos de un hospital de Detroit u otras atrocidades que vayan apareciendo en los próximos días. Pero va a tener que hacer algún descargo. Aunque Lara Brown la directora de la Escuela de Estrategia Política de la George Washington University, cree que no va a ser un tema relevante para su electorado: “En esta situación, creo que los demócratas van a pensar que, si bien Biden es un personaje deslucido, Trump es peor. Y en esa ecuación no creo que una denuncia de ese tipo vaya a hacer una diferencia”.