El desenlace del hombre en cuidados intensivos, finalmente llegó. Así fue relatado por su médico: “La esposa de mi paciente llega al departamento de emergencias a la 1:30 a.m., a pesar de que le dijeron que no se le permitiría ver a su esposo. Voy a su encuentro y hablamos sobre el continuo declive. Desafortunadamente, en medio de la conversación, un Código Azul suena desde el altavoz para un paciente en la UCI. Me alejo y me encuentro entrando en la habitación de su esposo, donde la reanimación (RCP) ya está en progreso. Después de 90 minutos de RCP, epinefrina y desfibrilaciones, mi paciente aún no ha recuperado un pulso sostenido. Sombríamente pronuncio la hora de la muerte. Una de las enfermeras en el pasillo ha estado en contacto con la esposa durante todo el proceso y le ha informado de la muerte; ahora tiene a la esposa en FaceTime para poder ver a su esposo. Cuando lo reconoce en la imagen distorsionada, deja escapar un gemido de tristeza. Está en medio de sus despedidas finales cuando tengo que irme de la habitación: otro paciente con COVID-19 se está deteriorando algunas habitaciones más allá”.