Las iniciativas de seguridad cibernética en el Departamento de Defensa están “incompletas, o su estado es desconocido porque nadie está a cargo o informando sobre el progreso”, dijo la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) el lunes en un resumen de un informe al Congreso llamado “DOD Needs to Take Decisive Actions to Improve Cyber Hygiene” (El Departamento de Defensa necesita tomar medidas decisivas para mejorar la higiene cibernética).