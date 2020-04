Dos días más tarde, su salud empeoró. Una tos severa le impedía respirar con normalidad, y entendió que probablemente se había contagiado de Covid-19. Descolgó el teléfono e informó al hospital de su estado. Aunque a lo largo de su carrera profesional se había ausentado menos de cinco veces por enfermedad, aquel día decidió no ir a trabajar. Por su edad, 45 años; su estado saludable; su profesión y sus años en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Northwestern, creyó que no sufriría ninguna complicación por el coronavirus. Pero no fue así. Poco después, su cuadro clínico se agravó.