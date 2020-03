El nuevo tratamiento que será implementado en Nueva York durante esta semana recibió los respaldos de las academias de Medicina, Ciencias e Ingeniería, lo que constituye un gran avance para que la terapia sea conducida cuanto antes en los Estados Unidos. El comunicado lleva la firma de Marcia McNuttPresident, de la National Academy of Sciences, John L. AndersonPresident, de la National Academy of Engineering y de Victor J. DzauPresident, de la National Academy of Medicine.