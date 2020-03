Según el diario The Daily Beast la madre del afectado, Teri Smith, dijo que su hijo no era un ávido usuario de Tik Tok y que por lo tanto “no estaba preparado” cuando sus amigos le pidieron que se pusiera en fila para grabar la cápsula de video. "Todos estos pequeños juegos que ven en Internet, no siempre son divertidos. Puede ser peligroso. Tienes que pensar en lo que podría pasar. Los niños no van a pensar en eso. Ahí es donde los padres, los maestros y los adultos tienen que pensar en eso y tratar de educar a los niños ", dijo en entrevista a WTVY.