El productor de cine Harvey Weinstein, condenado en Nueva York —en el primer juicio en su contra, ya que hay otro pendiente en Los Angeles— por abuso sexual en primer grado y violación en tercer grado, contrató un “consultor penitenciario”, dijo su vocera, Juda Engelmayer, a The New York Post. Lo hizo antes de que el jurado se expidiera, "como medida de precaución”, amplió la relacionista pública. Según detalló el periódico, “el experto en la vida tras las rejas no es un psicólogo, sino que está ayudando al equipo de Weinstein con la logística, por ejemplo para asegurarse de que obtenga un cuidado médico adecuado en la cárcel”.