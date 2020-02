Carrie Goldberg fue la abogada de Lucia Evans, la cantante que en 2017 dijo a la revista The New Yorker que el magnate del cine Harvey Weinstein la había obligado a realizarle sexo oral en su oficina de la ciudad de Nueva York, en 2004. La bomba que explotó con esa denuncia, acompañada también por más casos de abuso sexual o violación en la misma nota de Ronan Farrow y en The New York Times, viralizó el hashtag #MeToo, y creó un movimiento. Pero la fiscalía desestimó el caso de Evans en 2018. La cantante se sintió traicionada. Goldberg ni siquiera se asombró: “Una de las razones más famosas por la que los delitos sexuales no se procesan tanto es porque los fiscales tienen miedo de perder".