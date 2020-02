Los sondeos a boca de urna daban una ventaja al senador Bernie Sanders y el ex alcalde Pete Buttigieg, y una decepcionante jornada para el ex vicepresidente Joe Biden. Sin embargo, se tratan de encuestas realizadas en la entrada de los locales, y el proceso de votación hace que los participantes puedan cambiar sus preferencias durante los debates, por lo que no son proyecciones definitivas.