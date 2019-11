El medicamento, tafamidis, de Pfizer Inc., cuesta US$651 al día, dijo Maurer, lo mismo que el presupuesto para alimentación de un paciente durante un mes. Los medicamentos no funcionan si la gente no puede tomarlos, dijo, y el precio de US$225.000 al año de la compañía farmacéutica está muy fuera de los límites.